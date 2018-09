VER GALERÍA Un año atrás, Serena Williams anunciaba feliz el nacimiento de su hija Alexis Olympia, fruto de su relación con Alexis Ohanian, una noticia por la que amigos y admiradores de la tenista le escribieron las felicitaciones más sinceras. Meses más tarde, Serena reveló los detalles de aquel día al igual que las complicaciones que experimentó y que pusieron en riesgo su vida. Y a pesar de que fueron momentos bastante complicados para la entonces nueva mamá, hoy son memorias y pruebas de su fortaleza, misma que su esposo ha querido recordarle con un emotivo mensaje.

VER GALERÍA

Con un video creado por él, Alexis no sólo mostró al mundo lo entregada que es Serena en su rol como mamá, también demostró lo mucho que ama a su esposa y enlistó las cualidades que ve en ella y que, además de hacerla un gran ser humano, son la razón por la que está muy enamorado de su esposa.

Notas relacionadas:

- Serena Williams se sincera sobre la depresión postparto

- Conoce a la 'nieta' de Serena Williams

"Ella luchó por su vida, por nuestra hija, por reconocimiento, pago igualitario, por los derechos de la mujer. Ella nunca se rinde. Es apasionada e implacable, la persona más inspiradora que conozco", escribió el co-editor de Reddit junto al video que muestra a su esposa en sus momentos más maternales. "Anoche pedí que hicieran esto para Serena Williams después de su partido. Es con fotos y videos desde hace un año hasta esta semana. Ayúdenme a que lo vea. Te amo, Serena", agregó al tiempo que pedía ayuda a los internautas para que la tenista viera el clip.

En febrero pasado, Serena abrió su corazón para contar cómo fue que casi pierde la vida después de que su pequeña hija llegara al mundo. "Tuve un embarazo bastante fácil, pero mi hija nació por cesárea de emergencia después de que su ritmo cardíaco disminuyese drásticamente. La cirugía fue bien y antes de que me diese cuenta tenía al bebé en mis brazos. Pero los seis días siguientes fueron de total incertidumbre", dijo en una plática con CNN.

Sus padecimientos se agravaron aún más: "Sufrí una embolia pulmonar que por mi historial médico me provocó una serie de complicaciones de salud que tengo la suerte de haber superado. La herida de la cesárea se abrió, los médicos encontraron sangre coagulada en mi abdomen y me tuvieron que operan. Tuve que pasar las primeras seis semanas de maternidad en la cama", continuó.

Serena Williams y cómo balancear la maternidad con la profesión

Serena había tomado una pausa en su carrera para poner más atención al cuidado de su hija. "La última semana no ha sido fácil para mí. Sentía que no estaba siendo una buena madre. Es normal sentir que no estoy haciendo lo suficiente por mi bebé. Trabajo mucho, entreno e intento ser la mejor atleta que puedo ser. Esto implica que no estoy cerca de ella como me gustaría. Muchas madres tienen que lidiar con lo mismo", decía antes de iniciar el USA Open. Ahora la tenista está concentrada en desempeñar un buen papel como mamá al mismo tiempo que equilibra su carrera. Pero detrás de todo ese esfuerzo, sabe que cuenta con el mejor apoyo: el de su esposo.

VER GALERÍA