El cantante Mac Miller , de 26 años, fue hallado sin vida este viernes, según los reportes del sitio de entretenimiento TMZ. El portal consultó a las autoridades, quienes indicaron que el cuerpo del intérprete de hip hop fue encontrado en su casa en San Fernando Valley y que su deceso se habría debido a una aparente sobredosis. La policía detalló que las autoridades fueron alertadas por un amigo de Mac, quien dio aviso al 911 desde el lugar de los hechos. Miller, quien fue novio de Ariana Grande por dos años, enfrentaba una batalla contra las adicciones desde hace tiempo, la cual salió a la luz luego de su rompimiento con la cantante en mayo pasado.

Casi dos semanas después de que su relación con Ariana llegara a su fin, el rapero chocó su G-Wagon contra un poste eléctrico en las calles de Los Ángeles. Tras el incidente, se dio a la fuga y al poco tiempo fue detenido en su hogar, y fue señalado como responsable de manejar bajo el influjo de sustancias prohibidas y por haber huido del lugar, además de haber rebasado en dos ocasiones el límite de velocidad legal.

Luego de la detención de su ex pareja, la joven le dedicó un mensaje en Twitter en el que dejaba ver lo preocupada que estaba por él, a pesar de haber terminado su relación. “Por favor cuida de ti”

pls take care of yourself — Ariana Grande (@ArianaGrande) 17 de mayo de 2018

Fuentes cercanas a Mac contaron a TMZ que sus amigos advertían a las personas que por favor no hablaran de su fallida relación con Ariana Grande, pues era un tema sensible para él.

Al poco tiempo de haber concluido su romance con la intérprete de Bang Bang, ella se relacionó sentimentalmente con Pete Davidson, comediante de Saturday Night Live! Sobre la nueva relación de su ex novia, Mac dijo que se sentía bien por ella. “Tú sabes, todo es energía positiva. Estoy feliz porque siga adelante con su vida y estoy seguro de que ella siente lo mismo por mí", indicó en una entrevista reciente con Zane Lowe.

Gira en puerta

Según TMZ, Mac Miller arrancaría una gira el próximo mes, incluso las fechas ya estaban confirmadas. El tour comenzaría el 27 de octubre en San Francisco, California y la última fecha de shows para este año sería el 10 de diciembre en Vancouver, Canadá.

El intérprete de My Favorite Part nació en Pittsburgh y saltó a la dama en 2010, cuando lanzó su cuarto mixtape K.I.D.S a los 18 años. Dicho material contenía sus éxitos Nike son My Feet y Best Day Ever. El año siguiente debutó en el #1 de la lista Billboard Hot 200 con su primer álbum de estudio Blue Side Park.