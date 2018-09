Francisca Lachapel acaba de sorprender a todos sus seguidores con un talento que tenía bastante guardado. La conductora de Despierta América, además de ser una reina de belleza, conductora y actriz, tiene el ritmo en la sangre. La guapa presentadora dio una probadita de cómoda que se siente en las pistas de baile cuando participó en el segmento Mira Quién Baila VIP Challenge, que el programa matutino recreó en forma de parodia sobre el reality en el que famosos y apasionados por el baile compiten por un gran premio.

Con Oscar Petit como pareja de baile, Francisca se lució cuando fu su oportunidad para bailar. En cuanto empezó a sonar la música, la presentadora dejó a todos con la boca abierta por sus movimientos, incluyendo a Oscar que en pocos segundos se contagió de la energía de Francisca para seguirle el ritmo. En este segmento de Despierta América, la guapa conductora apareció con un body con transparencias y detalles escarlatas. La falda de su peculiar traje aportaba más movimiento a sus pasos, que pudo marcar con mucha precisión a pesar de las sandalias con tacón alto con las que se puso a bailar frente a las cámaras.

Para Francisca Lachapel, esta fue una experiencia más que suma a la lista de cosas divertidas y que ama de su trabajo. "Ser normal es muy aburrido. ¿Qué puntuación nos dan? Hicimos lo que pudimos, pues", expresó la también actriz sobre su desempeño junto a Oscar Petit. Poco después de sorprender a todos con sus pasos de baile, Francisca y Oscar bromearon sobre la decisión de los jueces que los calificaron y la coordinación que tuvieron antes de bailar frente a todos. "Él se mató dos minutos ensayando. Fue muy duro", dijo la dominicana ante las críticas del jurado.

Este reality también llevó algunos recuerdos a Francisca sobre los inicios de su carrera. "Me sentí como en Nuestra Belleza Latina. El ritmo, la manera como me perdí, todo me recordaba a Belleza Latina", contó a manera de chiste mientras conversaba con sus compañeros del programa sobre el baile que acababa de protagonizar. A este divertido reto que los televidentes pudieron ver desde su hogar, se unió Jessica Rodríguez en pareja con el Chef Yisus; y el DJ Mauricio Parra con Lupe de Molina.

¿Qué hay del romance de Francisca Lachapel con un misterioso hombre italiano?

Para Francisca Lachapel, ser parte de los conductores de Despierta América le ha brindado bastantes alegrías y muchos temas de qué hablar. Quizá uno de los más sonados es la identidad de su supuesto novio, un hombre a quien el público se refiere como "un misterioso italiano" a juzgar por un mensaje que le envió al aire el día de su cumpleaños.

Al respecto, la originaria de Azua, República Dominicana, contó a People en Español que "todo se ha salido de control". Francisca aclaró que no tiene intenciones de revelar la identidad del hombre que le robó la atención y que tampoco se trata de alguien del mundo del espectáculo. Lo que sí dijo fue que se siente feliz y muy enamorada, y a su debido tiempo, publicará en las redes sociales los momentos más felices junto a su galán.