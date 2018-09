Nathalia Casco en bikini, muestra lo mucho que ha crecido su pancita de embarazo

La bella Nathalia Casco no podría estar más emocionada por la llegada de su segundo bebé y en cada oportunidad que tiene, regala a sus seguidores un vistazo de cómo vive su dulce espera. En esta ocasión, la ex participante de Nuestra Belleza Latina VIP (Univision) compartió con sus seguidores un par de fotografías en las que luce su pancita de 23 semanas con un bikini en la playa. Los lindos comentarios por parte de sus fans, así como los buenos deseos no se han hecho esperar, dejando ver el gran cariño y la alta estima en la que tienen a la también intérprete.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo de origen hondureño subió dos fotografías en las que deja ver su barriguita en un vistoso traje de baño de dos piezas. Por la expresión de su rostro, es más que evidente lo plena que se encuentra en este momento, ya que este bebé era muy anhelado tanto por ella, como por su pareja, Kike Jackson. “23 semanas yupi, llenita de amor pero feliz”, escribió Nathalia al lado de una de las postales, donde aparece posando en la cubierta de un yate.

En la segunda instantánea, la modelo de 31 años aparece recostada viendo hacia el mar, con unas gafas de sol. Nathalia acompañó esta imagen con una serie de emoticonos relacionados a su embarazo y de esa forma tan dulce, dio los ‘buenos días’ a sus más de 292 mil seguidores en Instagram.

A la modelo, quien tiene una hija de 11 años llamada Daniela, todavía le quedan alrededor de 17 semanas de gestación, y como es usual en ella, seguro nos tendrá pendientes de los últimos meses con su pancita. En julio pasado, Nathalia compartió con sus seguidores que estaba esperando un bebé al lado de su pareja, con quien tiene una relación de cinco años. Apenas hace unas semanas, Nathalia dio a conocer el sexo del bebé que esperaba a través de un Facebook Live, en el que anunció que tendría otra niña.

Nathalia Casco y su paso por NBL

En abril de 2016, en plena emisión de Nuestra Belleza Latina VIP (Univision), Nathalia Casco anunció que había decidido dejar el reality de belleza, y confesó que se sentía muy presionada por haber estado nominada en más de una ocasión para salir del show. Además de esto, había otro factor de suma importancia: su hija Daniela.

Tras su salida, la modelo reveló a People en Español que se sentía ‘en deuda’ con los televidentes que la apoyaron semana a semana en el concurso de belleza. “Me da vergüenza con el público que tanto te ha apoyado y al final que pasara esto, pero yo extrañaba a mi hija. Ella me dice: ‘Mami, yo quiero estar contigo’. No he estado con ella. Imagínate estar en un concurso donde no puedo ver a mi hija, no puedo hablar con ella y sentir que no me siento querida. Uno dice: ‘¿Qué hago aquí si yo no me siento querida?’”.

A dos años de ese complejo capítulo en su vida, ahora Nathalia vive uno de los momentos más felices de su vida, pues su familia sumará en unos meses a un nuevo integrante.