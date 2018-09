El emotivo, y poco usual, mensaje de Beyoncé por su cumpleaños

Las celebraciones por el cumpleaños número 37 de Beyoncé continúan por Italia, lugar donde la cantante y su inseparable esposo, Jay Z han decidido disfrutar de lo que queda del verano. A través de sus redes sociales, la intérprete de Drunk in Love ha hecho algo inusual, pues ha compartido su íntimo festejo al lado de su marido, además de un emotivo mensaje con el cual se ha despedido de sus 36, dejando ver que fue un año clave, tanto en su vida personal como profesional.

En lo que se refiere a su faceta como madre de familia, podría decirse que 2017 fue un año de grandes desafíos, pues dio a luz a sus gemelos, Sir y Rumi Carter. A partir de ese momento, su hogar se llenó de niños y su primogénita, Blue Ivy, de seis años, se convirtió en una orgullosa hermana mayor. Además de esto, la artista y su esposo revelaron este año que renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima. En el plano profesional, no podría estar en mejor momento. Los Carter sacaron a la venta su primer material juntos, además de irse en una gira por el mundo, llamada On The Run II.

Para ‘decir adiós’ a uno de los años más importantes de su vida, la cantante subió una serie de fotografías de su cumpleaños, y la acompañó con unas palabras cargadas de agradecimiento, sobre todo para su fiel ejército de seguidores a quienes cariñosamente llama hive, que traducido al español significa 'colmena'.

“A los 36, me convertí en madre de 3, amamanté gemelos, renové mis votos matrimoniales con mi esposo de 10 años, regresé a mi hogar en el escenario de Coachella, tras convertirme en madre. Después, mi esposo y yo lanzamos un álbum juntos, Everything is Love. Hemos estado de gira con nuestra familia por todo el mundo y lo hemos amado”, escribió la artista junto a las postales de cumpleaños.

El texto de ‘Queen B’ siguió con un mensaje de gratitud hacia todos aquellos que hicieron de sus 36 algo increíble. “Este año ha sido fundamental para mí. Agradezco a Dios por todos los que están en mi vida. Gracias a todos por las buenas vibras y por los bonitos deseos de cumpleaños. Estoy ansiosa por continuar aprendiendo de mi pasado, viviendo en el presente y rindiéndome al futuro. Los amo, hive”.

Las palabras más dulces de mamá

Además de recibir millones de felicitaciones por parte de sus seguidores, en las redes sociales hubo una sumamente especial por parte de su madre, la señora Tina Lawson. En su perfil de Instagram, la madre de ‘Bey’ subió una foto de cuando era una tierna bebé y le dedicó un extenso mensaje de felicitación, en el que deja ver lo mucho que adora a su hija mayor.

"Feliz cumpleaños a la más buena, la dueña del corazón más bello, generoso y cariñoso de todos los tiempos. Y tan talentosa. Siempre pensando, organizando, analizando y reflexionando en cómo hacer mejor todo lo que tocas. Aquel día, tenías 4 meses y ni siquiera podía controlar la emoción, el orgullo y el amor que sentía por ti, mi primogénita. Hice un voto de amor y afecto cada día. Para el resto de mi vida. A veces no puedo creer que entre todas las personas increíbles del mundo fuera yo la elegida por Dios para ser tu mamá. El día en que tú y tu hermana entraron a este mundo fueron los dos mejores días de mi vida, sin duda. Es un privilegio haber llevado a las dos en mi cuerpo. Disfruta tu cumpleaños. Nadie se lo merece más".