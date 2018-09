El mensaje de William Valdés tras reconocer que tuvo problemas con las drogas

No ha sido una semana fácil para William Valdés, pues apenas hace unas horas el joven de origen cubano confesó que el abuso de las drogas derrumbó su carrera en Univision y su salida de Despierta América, hace más de un año. En entrevista con People en Español, el presentador reveló que las noches interminables de fiesta y las sustancias prohibidas lo llevaron a terminar con uno de sus más grandes sueños. Luego de hacer esas confesiones, William ha reaparecido en las redes sociales con un mensaje en el que deja ver que está ‘dando vuelta a la página’ de esa situación que puso su integridad en peligro.

A través de su cuenta de Instagram –donde tiene más de 609 mil followers –el joven de 24 años se sinceró sobre la experiencia que vivió y de cómo la ha enfrentado. “Lo más bonito de la vida son los errores. Hay que aprende aceptar cuando uno está mal, toma un tiempo y más cuando eres inmaduro. Pero lo importante es aprender, trabajar en el error para que no vuelva a suceder y voltear esa página de tu historia. NEXT”.

Las palabras de William estaban acompañadas de una imagen del presentador de televisión posando como modelo con un traje a cuadros en azul marino y verde oscuro, con una camiseta blanca y un par de zapatos Oxford en color camel. Los seguidores de William agradecieron su sinceridad ante esta situación tan delicada y le manifestaron su apoyo para salir adelante y dejar atrás ese capítulo en su vida.

Además de esa publicación, William compartió unos videos en Instagram Stories en los que aparecía en un evento y bromeó acerca de estar tomando clases de bartender. En los clips hay una mesa con varias botellas de lo que parece ser alcohol y otras bebidas. Al poco tiempo de compartir esos video, aclaró que los cócteles que estaban frente a él eran vírgenes, es decir sin gota de licor, y que él no estaba consumiendo las bebidas.

Poco antes de esas historias en Instagram William compartió un video en el que pedía a la gente que no esparcieran rumores sobre él o su carrera, pues luego de confesarse con People en Español, surgieron una serie de noticias falsas en las que se decía que no tenía oferta de trabajo debido a las adicciones que enfrentó. “La gente anda hablando mal de mí de que ando de mesero o que estuve de mesero, porque no me quieren dar trabajo en ningún lado. Les voy a decir algo señores, búsquense una vida dejen de estarse preocupando por la vida de los demás, de lo que hacen, de lo que no hacen, de lo hacen en su carrera y en su vida. Preocúpense por ustedes”.

Dura confesión

A través de las páginas de People en Español, Wiliam confesó las razones por las cuales dejó el matutino de Univision. “Caí en el mundo de la fiesta, caí en el mundo de las drogas… Abusé de sustancias y eso hizo que mi carrera se fuera al bote. Perdí el trabajo de mis sueños. Salía todas las noches. Me gastaba $2,000 el fin de semana y compraba cosas que no debí haber comprado”.

Luego de hacer públicas las razones por las que salió de la cadena hispana, William expresó en su cuenta de Twitter el motivo que lo llevó a compartir uno de los momentos más delicados de su vida. "Abrí mi corazón en una entrevista con People en Español hablo de mis caídas y problemas personales. Que los hago público porque no quiero que la gente joven como yo cometa el mismo error. Sé que me van a juzgar, solo les pido que me entiendan”.