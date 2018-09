William Valdés confiesa la razón por la que lo despidieron de Univision: “Caí en el mundo de las drogas”

Hace más de un año que William Valdés fue despedido de Univision y aunque mucho se rumoró respecto a su inesperada salida hasta hoy se conocen las causas reales por las que el que fuera el presentador de las redes sociales de Despierta América salió de dicho programa. “Caí en el mundo de la fiesta, caí en el mundo de las drogas… Abusé de sustancias y eso hizo que mi carrera se fuera al bote. Perdí el trabajo de mis sueños. Salía todas las noches. Me gastaba $2,000 el fin de semana y compraba cosas que no debí haber comprado”, expresó el joven cubano a People en Español.

William también comentó en dicha entrevista que antes de que fuera destituido de su cargo ya había recibido dos advertencias por parte de la producción del programa matutino de que su posición estaba en peligro. Valdés también reveló que lo que provocó finalmente su despido fue que no se presentó al trabajo pues la noche anterior había salido de copas y se le había pasado la mano: “Yo fui el que tuve la culpa, me empecé a juntar con gente no buena para mí. La razón por la que a mí me botan de Univision es porque me invitan a la fiesta de Shakira y [tomé] de más y no llegué [a trabajar al siguiente día]… Un mes después me despidieron de la compañía y mi vida cambió totalmente”.

Esta es la primera vez que William Valdés habla públicamente de sus problemas con las drogas y el alcohol, tras su salida de Univision solo había expresado que atravesaba por problemas personales e incluso antes de su despido, en marzo de 2017, sorprendió cuando rompió en llanto en el segmento de Sin rollos ni tapujos que se transmitía en directo, al hablar de un mensaje que había compartido en sus redes sociales en el que se mostraba muy vulnerable y sumamente triste.

Tras hacer público el motivo de su despido, el influencer expresó en su cuenta de Twitter: "Abrí mi corazón en una entrevista con People en Español hablo de mis caídas y problemas personales. Que los hago público por que no quiero que la gente joven como yo cometa el mismo error. Se que me van a juzgar, solo les pido que me entiendan”. William ha recibido el apoyo de sus seguidores tras dar a conocer la verdadera causa de sus problemas. “William tranquilo, todos los que te conocen, todos los que te quieran, te admiran, te van a entender y yo no pienso juzgarte jamas. No body is perfect, ¡no te preocupes! Y tampoco voy a cambiar mi opinión de ti, te respeto aun más! Don’t stress yourself :) people will understand you”, expresó una des sus fans en la red social.

El conductor, que dejó Miami después de su salida de Univision y se fue a vivir a Los Ángeles buscando nuevos horizontes, ha vuelto a la televisión y desde hace casi un mes es el conductor del programa matutino Buenos días familia de Estrella TV. “Que les cuento que hoy cumplo mi primer mes en Buenos días familia con este grupo te de compañeros. Gracias a ustedes en casa por la confianza y por las buenas vibras siempre”, apuntó junto a una foto en Instagram.

El presentador se ha mantenido muy positivo respecto a su nueva aventura en la televisión y ha asegurado en distintos mensajes que busca ser una inspiración y una referencia para todas las personas que atraviesan por algún problema. “No quiero que la gente haga eso como yo, que perdí un trabajo que tenía un sueño… Yo soy el culpable de que me hubieran botado de Univision, yo les di la razón, yo les di el porqué para que ellos dijeran ‘William fuera’. Yo soy el culpable de todo. Lo que le doy gracias de esto es que he aprendido muchísimo y aprendí que no te lleva a ningún lado, no importa la fama y el dinero, no te lleva a ningún lado”.

