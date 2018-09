¿Adivinas? La fortuna de este bebé supera los 347 millones de dólares

Beyoncé es una de las artistas más importantes de la última década, una posición que ha conseguido gracias a éxitos mundiales como Crazy in Love, If I Were a Boy o XO, con los que ha logrado escalar hasta lo más alto de las listas de ventas. Su triunfo aumentó tras su matrimonio con el rapero Jay-Z, y con el que habría alcanzado la cifra de 347 millones de dólares.

Consciente de sus logros y a propósito de su 37 cumpleaños, la madre de la intérprete aprovechó la oportunidad para enviarle a su hija (y de forma pública) un emotivo mensaje. ¿La plataforma elegida para hacerlo? Su cuenta de Instagram; donde Tina Knowles publicó una imagen de la cantante cuando tenía 4 meses de vida y que acompañó con unas cariñosas palabras que conmovieron a los seguidores de la cantante.

Gracias a su gira On The Run II, Beyoncé está recorriendo medio mundo junto a Jay-Z; un largo viaje que finalizará en octubre y con el que podría recaudar hasta 199.000.000 dólares. Pero el pasado 4 de septiembre la cantante quiso hacer una parada en el camino con motivo de su 37 cumpleaños, fecha que su madre celebró en las redes sociales.

"Feliz cumpleaños a la más buena, la dueña del corazón más bello, generoso y cariñoso de todos los tiempos. Y tan talentosa. Siempre pensando, organizando, analizando y reflexionando en cómo hacer mejor todo lo que tocas. Aquel día, tenías 4 meses y ni siquiera podía controlar la emoción, el orgullo y el amor que sentía por ti, mi primogénita. Hice un voto de amor y afecto cada día. Para el resto de mi vida. A veces no puedo creer que entre todas las personas increíbles del mundo fuera yo la elegida por Dios para ser tu mamá. El día en que tú y tu hermana entrasteis en este mundo fueron los dos mejores días de mi vida, sin duda. Es un privilegio haberos llevado a las dos en mi cuerpo. Disfruta tu cumpleaños. Nadie se lo merece más. Te quiero, mamá", escribió Tina Knowles.

Aunque por el momento Beyoncé no se ha pronunciado, ni con un like, ni con una respuesta a este comentario (cosa que si han hecho Jessica Alba, Issa Rae o la española Michelle Jenner) lo más seguro es que, tras leer la dedicatoria, la diva haya tenido una bonita conversación (en privado) con su madre.