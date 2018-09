14 años han pasado desde que la ex Miss Universo, Dayanara Torres y Marc Anthony le pusieron punto final a su matrimonio de cuatro años, del que nacieron los hijos mayores del salsero, Cristian, de 17 años y Ryan, de 14. Aunque hace un año la modelo confesó que uno de los momentos más difíciles de su vida fue precisamente divorciarse del padre de sus retoños, ahora la vida parece sonreírle a la puertorriqueña de 43 años.

Hace apenas un año se encontraba en plena batalla legal con su ex esposo en torno a la manutención de sus hijos y también vivió la dura experiencia de perder a su padre, pero el 2018 le ha sentado de maravilla. Dayanara regresó en julio de este año al programa Mira quién baila, pero lo ha hecho no como una concursante más, sino como parte del jurado. Su participación en el show ha hecho que la popularidad de la puertorriqueña creciera como la espuma en las últimas semanas, ¡no cabe duda que está en uno de sus mejores momentos de su carrera! Y eso no es todo.

La modelo publicó este martes una imagen en su cuenta de Instagram que ha despertado la curiosidad de sus seguidores. En la instantánea se puede ver a la modelo en una terraza con un vestido negro que deja al descubierto parte de su espalda, el cabello recogido y… ¡aparece sosteniendo la mano de un misterioso hombre! De él solo podemos ver parte de la mano y un reloj plateado. ¿Quién será el dueño del corazón de Dayanara?

Esa es la pregunta que muchos de sus seguidores hicieron tras ver la imagen, en cuyo texto se puede leer: “#FollowMe #LaborDayWeekend #HappyAsCanBe #Feliz #eTdDeP” y un emoji de corazón. Lo cierto es que sus fanáticos están contentos y la mayoría la felicitó: “Qué bueno ya era hora”; “Me encanta eso! Ya es hora bella... se feliz, disfruta de todos los placeres de la vida”; “Se lo merece divina mujer”, fueron algunos de los comentarios de la foto que en diez horas ya alcanzaba los 48 mil likes.

Lo que busca en un hombre

Sin embargo, Dayanara ya había dado algún indicio de que había alguien especial en su vida en una entrevista realizada el mes pasado con MezcalTV. Allí conversó sobre sus hijos y también arrojó una pista sin querer, pues se mostró muy contenta después de que le preguntaran si el hombre que tiene a su lado cumple con la lista de cualidades que busca en una pareja. "¿El que tengo?", preguntó con algo de nervios. Y dejó muy claro qué es lo que busca en una pareja: "Que no me corte las alas. Que me deje brillar y me apoye en lo que estoy haciendo. Lo más importante es que sepa que tengo hijos, debe saber que sería la tercera persona en importancia en mi vida. Que me haga reír y que sea una persona madura". ¿Será que este candidato reúne todos los requisitos de Dayanara? Solo el tiempo nos lo dirá.