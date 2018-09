Daniel Sarcos y Alessandra Villegas no han dejado de recibir muy buenos deseos y las felicitaciones más sinceras desde que anunciaron en exclusiva en las páginas de ¡HOLA! República Dominicana que están esperando a su primer bebé en común. La pareja no podría estar más feliz, una dicha que se reflejó en su posado más especial, en el que contaron cada detalle de esta gran noticia que les causa una alegría inmensa, misma que meses atrás creían que jamás experimentarían.

Alessandra soñaba con ser mamá, un deseo que por un tiempo consideró que no se haría realidad. Pero las esperanzas son lo último que se pierden y en el caso del presentador y su novia, no fue la excepción. "Yo fui a mi cita con el ginecólogo porque quería hablar con él seriamente ya que me había realizado una operación, hace dos años aproximadamente, bastante delicada, en el útero, tuve unas complicaciones durante la operación...", reveló Alessandra sobre su estado físico antes de esperar a la cigüeña. "Ya tenía un tiempito buscando bebés y nada... Entonces hice una cita con él, que me hablara claro y que me dijera cuáles eran las posibilidades de tener bebés", continuó sobre la cita médica que cambió su vida.

"El día de la cita el ginecólogo me dijo: vamos a revisarte a ver qué tal, si tienes algún fibroma y tomamos decisiones a partir de eso", recordó la futura mamá. Lo que Alessandra no esperaba en esta cita de rutina, fue la gran noticia que el médico le dio. "Estaba muy nerviosa... me hace la prueba y me dice que estoy embarazada", contó con una gran sonrisa para después asegurar que tanto ella como el médico quedaron sorprendidos.

La noticia que cambió sus vidas

Alessandra de inmediato llamó a Daniel para quedar de verse en algún punto y darle la buena noticia. En esta entrevista, el conductor reveló que primero se paralizó, después la abrazó y comenzó a llorar de la emoción, un sentimiento completamente distinto a la preocupación e incertidumbre que la futura mamá tenía en mente esa misma mañana. "En algún momento Daniel me confesó que me sintió un poco resignada al hecho de que quizá no podría ser madre, y la verdad es que sí, no lo quería decir en voz alta", confesó Alessandra sobre un temor que ha dejado en el pasado.

Ahora, los futuros papás se enfocan en los planes que tienen con un bebé en sus brazos. Para Daniel, sería grato que este pequeñito fuera niño, pues ya experimentó la paternidad con María Victoria y Carlota Valentina, fruto de su matrimonio con Carol Zavaleta y Chiquinquirá Delgado, respectivamente. Sarcos también es abuelo de una niña, por lo que le haría mucha ilusión tener a un varoncito en la familia, a quien pueda heredarle toda su experiencia. Incluso, meses atrás Daniel le reveló a Rashel Díaz que le encantaría que así fuera. "Son tantas mujeres rodeándome que quisiera un varón".