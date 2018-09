Ximena Duque se ha encargado de contarle al mundo lo feliz que es en casa y junto a la familia que ha creado al lado de Jay Adkins. En sus redes sociales, la conductora documenta las alegrías que vive con su pequeña hija Luna, de seis meses de edad, y su hijo Cristian de 14 años, fruto de su relación con el actor Christian Carabias. Sin embargo, esa felicidad se vio nublada hace cinco meses, cuando la colombiana recibió la terrible noticia de la muerte de su papá, Germán Duque.

A pesar de estar contenta con las nuevas experiencias que llevan a su vida ser la mamá de una niña, en el corazón de la también actriz hay un lugar muy especial para su papá. Por ello es que al recibir una fotografía desde Colombia, se conmovieron las fibras más sensibles de su ser. Ximena publicó la imagen en su cuenta de Instagram, una foto que, además, está ligada con un día especial de 2017, el día de su boda con Jay Adkins.

"El día de mi boda le di esta servilleta a mi papá y, hoy, Sonia, a mujer que lo cuidó hasta el último día, la que fue su compañera durante sus últimos años y la que le brindó el amor más puro e incondicional, me envió esta foto... la servilleta en un marco", escribió Ximena al lado de la imagen. La servilleta tenía un tierno mensaje que le dedicó en aquel día, para asegurarle que siempre estaría en sus pensamientos. "Daddy, tú fuiste mi primer amor, el hombre a quien más amé desde que abrí mis ojos, así que recuerda que aunque hoy me hayas entregado en el altar al hombre de mi vida, recuerda que yo siempre seré tu pequeña, la niña de tus ojos y tu princesa. Te amo", se puede leer en la imagen.

Ximena Duque, un amor familiar que se hereda

Ximena reflexionó sobre el cariño de su padre y lo mucho que lo extraña. "Mi papá siempre me demostró mucho amor, pero creo que subestimé lo mucho que me adoró. Lo extraño tanto, pero esto es parte de la vida, es parte de los retos que hay que enfrentar y salir vencedores de la mejor manera. Te nos fuiste pero te siento tan cerca que no lo puedo explicar. Te amo, daddy, forever", continuó la actriz de 33 años sobre el hombre que tanto ama.

Las palabras de Ximena confirman que entre ella y Germán existió una relación bastante amorosa. La también modelo ha confirmado lo tranquila que se siente a pesar de haber perdido a su papá, pues además de ser uno de los grandes amores de su vida, tuvo la oportunidad de conocer a Luna, la pequeña consentida de Ximena, quien nació el 14 de enero pasado.

