Pocas veces Selena Gomez abre su corazón para contar al mundo cómo es que se siente. La mayor parte de su vida debajo de los escenarios o detrás de cámaras, la joven de 26 años oculta su realidad de los paparazzi y prefiere mantenerse en contacto con sus fans a través de las redes sociales y, por supuesto, con su música. Sin embargo, Selena hizo una excepción a su propia regla para contar cómo es que se encuentra emocionalmente en estos momentos de su vida, en los que una de sus mejores amigas, Demi Lovato, sufrió una recaída, una situación que ella misma trata de evitar a las chicas con su más reciente tema, Flawless.

Selena Gomez sopló 26 velitas en su pastel de cumpleaños el 22 de julio pasado. Mientras sus admiradores se volcaban en felicitaciones, collages y videos para desearle lo mejor en esta vuelta al sol, y agradecerle por la inspiración que significa en sus vidas, la cantante reflexionaba de forma interna lo que era llegar a esta edad. Para Selena, la vida ya no es una mezcla de emociones sin rumbo, y ahora se encuentra más tranquila que antes. "Es algo muy pacífico. Es extraño. El momento en el que cumplí 26 años, me sentí de 26. Justo ahora, me siento muy segura de en dónde estoy", contó en una plática muy honesta con ELLE.

"No me siento errática ni emocionalmente inestable. O como si quisiera controlar mis emociones como solía hacerlo. Es como si me entendiera a mí misma un poco más", agregó sobre una tranquilidad que los tabloides ignoraron cuando su ex novio, Justin Bieber, anunció su compromiso con Hailey Baldwin. Con una nueva visión de la vida, Selena continuó: "Esto no quiere decir que me he descifrado a mí misma. Pero se siente bien". Las palabras llenas de calma se reflejan en su nueva canción Flawless, que se desprende de su próximo disco de estudio. Para ella, el tema tiene un gran significado. "Dentro de todas tus imperfecciones, eres perfecta. No es una lucha. Se trata de mí encarando a una versión más joven de mí misma. Aún cuando eres imperfecta y te sientes inútil, eres perfecta. Creo que es una canción que cantaré por el resto de mi vida.

Selena Gomez, un apoyo más para Demi Lovato

Mientras Selena se encuentra en un estado pacífico y llena de tranquilidad personal, una de sus grandes amigas pasa por una situación bastante difícil. Hace unas semanas, Demi Lovato sufrió una recaída que la llevó en estado grave al hospital. Para Selena no fue nada fácil enterarse de que su amiga, después de seis años de sobriedad, se encontraba hospitalizada a causa de una sobredosis. Selena, además de comprender a Demi, le demostró su apoyo en todo momento, aunque optó por hacerlo de forma personal. Para ella, aún es difícil hablar sobre el tema. "Todo lo que digo es que le hablé personalmente. No quise hacer nada público. No quise... La amo. La conozco desde que tenía 7 años. Así que... es todo lo que diré", expresó sin entrar en detalles.

