Aracely Arámbula se mantiene muy activa en sus redes sociales, en donde comparte cotidianamente con sus seguidores imágenes de sus futuros proyectos, como su próxima integración a la teleserie El Señor de los Cielos, pero también de la exigente rutina de ejercicio a la que la actriz de 43 años se somete para lograr mantener su figura.

Así se hace para tener cuerpazo a los 43

Uno de los grandes secretos de La Chule es su constancia y su disciplina, pues no importa dónde esté, siempre encuentra el momento ideal para dedicárselo al cuidado de su cuerpo y de su salud.

"Mi #Arafamilia bella, cuesta mucho tener disciplina en plenas vacaciones de los niños y sobretodo mantener una sana alimentación. Créanme que me cuesta mucho hacerlo, pero a trabajar y a mantenernos en forma saludablemente. Eso sí, hay que disfrutar la vida también y sus delicias. Importante, también hidratarse", escribió Aracely en un reciente video que compartió.

Tiene un personal coach

Además de ejercitarse por su cuenta, la protagonista de La Doña también lo hace siguiendo los consejos de Francisco Medina, su personal coach, quien le pone una rutina acorde a sus necesidades, a sus capacidades y a las áreas que desean trabajar o fortalecer, como en la foto que compartió haciendo diversos estiramientos con la ayuda de un tapete.

"Y así me trae este chico, entrenando con lo que me gusta comer. Ni modo, a darle porque el fin de semana nos portamos mal con las calorías", escribió la ex de Luis Miguel.

Trabaja con la ayuda de mancuernas

En otro video que compartió, se le aprecia en el gimnasio mientras ejercita los brazos y la espalda con la ayuda de un par de mancuernas. En el material, se le ve haciendo series con repeticiones y dos ejercicios distintos para abarcar mayor área de trabajo.

Aracely disfruta, no sufre el ejercicio

Los grandes resultados también llegan cuando se disfruta lo que se hace y no se sufre, pues solo así se logrará mantener la constancia y el hambre de tener un cuerpo sano y saludable. La actriz de La Patrona siempre tiene una sonrisa en el rostro a pesar del dolor o del gran esfuerzo que realiza en algunos de los aparatos de gimnasio.

También trabaja su abdomen de acero

En otro video se le aprecia ejercitando su tonificado abdomen, una de las partes de su cuerpo que más llama la atención de sus fans, por lo bien trabajado que lo tiene. Además, una alimentación baja en calorías también es clave para lograr mantener su figura, la cual deja en evidencia en las diversas fotografías que comparte en bikini o ropa deportiva.

"Se tiene que tener disciplina, dedicación y una dieta saudable para poder lucir bien y por el gusto de tener salud. Dieta no es igual a comida sin sabor, una buena dieta es comer rico, pero baja en calorías y disfrutar con energía la vida".

El resultado de tanto esfuerzo

La también presentadora de Master Chef Latino comparte en redes con sus fans lo bien que le hace a su cuerpo tanta dedicación y entrega, y lo bien que se siente con los resultados, reforzados con los mensajes y piropos que le dejan sus seguidores.

"Chulada de mujer", "Qué lindura", "Qué lindo perfil", "Guapa", "Qué cuerpazo", son solo algunos de los comentarios que le han dejado en las redes sociales y que nos motivan a querer luchar por tener una mejor figura.

