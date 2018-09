Raúl de Molina es conocido por su sentido del humor alegre y bromista que siempre lo tienen con una sonrisa en la cara. Por cualidades como esas, el conductor de El Gordo y la Flaca es considerado uno de los personajes de la televisión latina más influyentes, un mérito que le fue reconocido en el año 2001 en el Paseo de la calle 8 de los artistas hispanos en Miami, en donde una estrella con su nombre -y una más para su compañera Lili Estefan-, adornaban la calle 8. Sin embargo, desde hace unos días, debido a la construcción de un restaurante de hamburguesas, la estrella desapareció de su sitio y nadie sabe en dónde ha quedado.

La noticia no fue del agrado del conductor, y desde ese entonces tiene la incertidumbre de encontrar su estrella. Y aunque parece no afectarle demasiado, su esposa Mily reveló que en realidad sí se siente bajo de ánimo por la situación. "Hola, buenas tardes. Este mensaje es para los detectives encargados de encontrar la estrella de Raúl de Molina. Estoy muy preocupada porque mi gordito no está durmiendo. Da vueltas y vueltas en la cama. Y me preocupa todavía más que no está comiendo", contó Mily en un video grabado en casa y con su celular.

Preocupada por la conducta de su esposo, continuó: "Por favor, se los pido, traten de encontrar esa estrella o que le den una estrella nueva", finalizó en el clip que se difundió a través de El Gordo y la Flaca. Al conductor le cayó de sorpresa ver a su esposa en el video y, además de preguntarse de qué se trataba todo, bromeó con su esposa diciéndole que debería ponerse maquillaje. Raúl, además, aseguró que no sabía nada del mensaje que había mandado su mujer, aunque, tampoco negó ni confirmó la preocupación de la que hablaba.

La otra estrella de Raúl de Molina

A pesar de encontrarse desparecida la estrella que le otorgaron en Miami, el conductor aún tiene una placa similar en El Paseo de las Estrellas en Las Vegas. A él y a Lili Estefan les dieron dicha estrella en noviembre de 2009, aquel día, rodeados de fans del programa y del carisma de ambos presentadores, develaron las estrellas que aún se pueden ver frente al hotel MGM. "Esto es para nuestro público que nos ha seguido durante los más de diez años que lleva el show al aire", dijo Raúl a People en Español, muy contento en ese entonces. Lili, igual de emocionada que el que ha sido su compañero de programa por casi dos décadas, también habló sobre la felicidad que la placa le causaba. "Todo esto ha sido mágico. Recibir esta estrella es un gran honor y, ante todo, quiero dar las gracias a nuestros seguidores por acompañarnos siempre. Son años y años de trabajo. El otro día recordaba que siempre quise ser famosa… pero uno nunca se imagina un momento como éste", dijo al mismo medio.

