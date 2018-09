Karla Monroig y Tommy Torres han vuelto a llamar la atención del público, esta vez con una fotografía que parece decir más de lo que muestra. La imagen, una de las más tiernas que ha publicado en los últimos días el cantante, está protagonizada por la conductora y su hija, Amanda Zoé. En cuanto la foto apareció en las pantallas de los seguidores de ambos, las alertas de una posible reconciliación empezaron a surgir, dejando abierta la puerta a la posibilidad de que ambos vuelvan a estar juntos como marido y mujer.

"Muñecas jugando con muñecas", escribió Tommy al pie de la foto en la que Karla se nota muy contenta como una excelente compañera de juegos de su hija de seis años. Monroig, sonriente, posa junto a la pequeña que en sus manos sostiene a una de sus muñecas al mismo tiempo al que son ríe sin querer mirar directo a la cámara. La postal está acompañada de un emoji con ojos en forma de corazón que, de inmediato, sus seguidores interpretaron como una dulce muestra de cariño hacia las dos.

La relación que mantienen Karla y Tommy es bastante cercana a pesar de que en febrero pasado sorprendieran a todos al anunciar que después de casi una década como marido y mujer, habían decidido tomar caminos separados. “Jamás pensé tener escribir estas palabras, pero ahí voy. Todos nos casamos con la ilusión de que sea para toda la vida, pero a veces el destino nos sorprende y de repente dejamos de formar parte de la historia de esa persona que escogimos. Durante 13 años Tommy y yo vivimos experiencias maravillosas”, escribió Karla en su cuenta de Facebook, en la que anunciaba la noticia de su separación.

Es por ello que la fotografía de inmediato despertó la emoción de sus fans, quienes los alentaron a darse una segunda oportunidad, misma que no podría estar muy lejana pues, aunque ambos habían decidido separarse, ninguno de los dos continuó con el proceso de divorcio. "No nos hemos divorciado. Es un proceso que en este momento está detenido. En este momento estoy tranquila. Busco la manera de que mis decisiones y que mis acciones sean basadas en el amor y en el respeto", contaba hace unos meses Karla a Suelta la Sopa. A pesar de los buenos deseos, ni el cantante ni la presentadora han hecho comentarios al respecto.

Karla Monroig y Tommy Torres, separados en los mejores términos

Al momento de anunciar su separación, Karla Monroig y Tommy Torres no sólo daban la triste noticia, sino que revelaban el gran amor que existe entre ambos. La pareja quedó en muy buenos términos no sólo por el cariño que hay entre ellos, también por que una de sus prioridades en la educación y el amor que tienen hacia su hija Amanda Zoé. A finales de julio, los felices papás celebraron juntos el cumpleaños 6 de su hija con una fiesta llena de decoraciones con globos y dulces. Por si los deberes como papás no fueran suficientes para mantenerse en contacto, Tommy y Karla se reencontraron en una visita al St. Jude Children's Research Hospital, de donde la conductora es una de las portavoces.

