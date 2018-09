Bárbara Bermudo ha encontrado en esta actividad su mejor propósito tras su salida de Univision

A más de año y medio de su salida de Univision, Bárbara Bermudo ha enfocado su energía en un proyecto personal que la tiene más que contenta, pues ha hecho realidad uno de sus más grandes sueños, el de emprender su propia empresa a través de su colección de joyería, con lo cual ayuda a mujeres en situación vulnerable a salir adelante. En esta nueva faceta, sus seguidores la han apoyado al máximo, aunque se preguntan cuándo volverán a verla en la pantalla chica. Al respecto, ha explicado que sí regresará a la televisión, pero que su retorno tiene que ser con propósito y una razón de ser. Mientras llega ese proyecto, la comunicadora disfruta de su familia y de sus planes como empresaria.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista de origen puertorriqueño compartió un video en el que explica la manera en la que su sueño –el de lanzar su colección de joyas –le ha cambiado la vida a ella, además de ayudar a cientos de mujeres a través de la fundación Seeds of Life. Bermudo detalla que parte de las ganancias que obtiene se van directamente a la organización, la cual ayuda a las víctimas de maltrato verbal y físico, así como de abuso sexual y explotación.

Acompañada de Sofía, la menor de sus tres hijas, Bermudo aparece en el clip hablando directamente hacia la cámara e invitando a sus fans a sumarse a esta buena causa. Curiosamente, la pequeña ‘Sofi’ era la ayudante de Bárbara para mostrar lo nuevo de la colección, pero la traviesa de tres años complicó un poco las cosas a su mamá, quien prometió que en otra entrega mostraría completa la colección.

“Hace unos meses me comprometí con una fundación Seeds of Life, que ayuda a restaurar el corazón de la mujer, que ayuda a levantar a la mujer para que pueda tener una nueva oportunidad de vida, no sólo ella, sino también sus hijos. De ahí nació ese sueño, ese emprendimiento de mi colección de joyas”.

Tiempo en familia

Este tiempo alejada de los reflectores le han permitido pasar más tiempo con sus hijas y disfrutar de cada una de sus etapas. Recientemente, vivió un momento muy especial al lado de su esposo, el también periodista Mario Andrés Moreno. Sofía, la pequeña del hogar, tuvo su primer día de clases y por nada del mundo sus orgullosos padres iban a perderse este acontecimiento.

Aunque Bárbara ya ha pasado por esta experiencia con sus dos hijas mayores, Mia y Camila, le hacía mucha ilusión ver a la más pequeña dando sus primeros pasos fuera de casa. A través de sus redes sociales, la periodista contó cómo vivió ese día. “Creo que Sofía me extrañó mucho porque así me recibió. Hoy fue su primer día en la escuelita y aunque fue solo mediodía, se me hizo una eternidad”, contó en un video en su Instagram, en el que se aprecia a la niña entregándole un regalito.