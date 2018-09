Serena Williams comparte cómo fueron los momentos antes del nacimiento de su hija

Hace un año, el mundo de Serena Williams y Alexis Ohanian se transformó con la llegada de su primera hija en común, la pequeña Alexis Olympia Ohanian Jr. Con motivo del primer año de vida de su hija, la célebre tenista subió a Instagram Stories unos encantadores videos en los que comparte con sus fanáticos cómo fue el día en el que nació su hija; desde los preparativos para ir al hospital, hasta los minutos previos a la llegada de la bebé.

En los videos, se aprecia a Williams con un sostén deportivo y un par de shorts con su gran pancita de nueve meses. “Hoy es el día en el que iremos al hospital”, se le escucha decir. En el video, la campeona de tenis le habla a su bebé: “Voy a tener que ser inducida porque tu no quieres salir”. El esposo de la tenista también participa en los videos y dice, como dirigiéndose a la bebé: “Estás tan cómoda ahí”.

En otro video, la pareja se deja ver un poco cansada ya instalada en el hospital donde Serena estaba por dar a luz. Viendo hacia la cámara, Serena dice: “Vamos a comenzar. Es viernes por la mañana ahora, esto es una producción”.

El 1° de septiembre, fue ingresada a un centro médico en West Palm Beach, Florida, lista para traer al mundo a su primera hija con el empresario Alexis Ohanian. El parto de Serena Williams no fue nada sencillo, pues los médicos tuvieron que hacer una cesárea de emergencia, la cual trajo algunas complicaciones para la campeona del Grand Slam. Serena presentó coágulos de sangre en los pulmones y fue sometida a una cirugía para extirparle un hematoma abdominal. Por seis semanas, Serena estuvo postrada en su cama, sin poder moverse o hacer esfuerzo alguno.

En una carta publicada en febrero de este año en CNN, la campeona relató la traumática experiencia que vivió cuando tuvo a su hijo, debido a las dificultades que enfrentó tras la cesárea de emergencia que le practicaron. “(Tener a Olympia) es el sentimiento más hermoso que jamás haya sentido en mi vida. Pero lo que pasó en las horas que siguieron luego de dar a luz fueron días de incertidumbre. Casi muero después de dar a luz a mi hija, Olympia”.

La depresión postparto, un tema sobre la mesa

Respecto a su embarazo y su primer año como mamá, la también diseñadora ha sido muy abierta y ha compartido en más de una ocasión los sentimientos que ha experimentado en los últimos 12 meses. Recientemente, la tenista estuvo presente en el Palace Invitational Badminton Tournament and Citi Taste of Tennis. Junto con su hermana Venus, ambas se refirieron al llamado ‘baby blue’ y lo importante que es hablar acerca de esos sentimientos y hacer a un lado los tabúes. "Siento que es necesario hablar sobre ello. Es un tema tabú y creo que no debería ser así. Nos pasa a todos nosotros, a los mejores y peores. Así que unámonos para hacer de esto algo mejor", expresó la tenista y madre de familia en una conversación con Extra.