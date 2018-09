La intérprete mexicana Thalía inició su carrera musical a los 9 años, pero fue hasta su incorporación al grupo Timbiriche, en septiembre de 1986, que su nombre comenzó a dar de qué hablar al sumarse a la banda juvenil del momento en sustitución de Sasha Sökol. Mientras sigue arrasando el #ThalíaChallenge con su Me Oyen Me Escuchan, este mes se cumplen 32 años de su llegada a Timbiriche y por ello recordamos algunos de sus más grandes éxitos como solista.

Nace una estrella juvenil

Aunque estuvo menos de tres años en la agrupación, la chica de entonces 15 años logró inyectar su estilo a Timbiriche VII, el doble Timbiriche VIII y IX, así como a Los Clásicos de Timbiriche, por lo que aún sigue siendo recordada por esta etapa profesional.

Tras su partida del Timbiriche, Thalía tomó lecciones de canto, música, baile y actuación en Estados Unidos. En octubre de 1990 lanzó Thalía, su primer material discográfico, en el que destacó el sencillo Un Pacto Entre los Dos, su primer hit solista para radio. También de ese disco se desprendieron temas como Amarillo y Azul, Pienso en Ti y Saliva.

Piel Morena le abre las puertas

En 1995, Thalía lanzó En Éxtasis, su cuarto disco y primero en el que colaboró con Emilio Estefan. De este material se desprendió el tema Piel Morena, una de las canciones que marcó su trayectoria y con la que continúa siendo relacionada con el pasar de las generaciones.

El tema escrito por Kike Santader significó el inicio de su historia de amor con varios países de América Latina, como es el caso de Brasil y Argentina. En YouTube el tema cuenta, hasta el momento, con más de 10.5 millones de reproducciones.

Con Amor a la Mexicana lo ganó todo

En junio de 1997 lanzó Amor a la Mexicana, su quinto disco y el que más ventas ha registrado hasta el momento gracias al sencillo homónimo, el cual logró colocarse en el primer lugar de la lista de popularidad en más de 14 países.

El video original cuenta con más de 6.2 millones de reproducciones en YouTube.

En ese material se ve a Thalía vestida con un traje típico mexicano mientras se encuentra acostada en una hamaca y rodeada de varios elementos relacionados a la cultura mexicana, como el tequila, los charros, los gallos, entre otros.

Thalía llega Arrasando

En el año 2000, la también actriz lanzó Arrasando, su sexto álbum y del que se desprendió un sencillo del mismo nombre. Al igual que sus éxitos anteriores, el título continúa siendo relacionado con la esposa de Tommy Mottola, al incluso ser una palabra muy utilizada para hacer referencia a sus grandes logros en redes sociales o en su carrera.

El video original de Arrasando tiene más de 18.5 millones de reproducciones en YouTube.

En ese video se muestra a la intérprete y a sus bailarines moviéndose sobre un disco de vinilo al ritmo de Arrasando. El material también llama la atención por las tomas que se hicieron de Thalía, quien lució varios outfits para su realización.

Thalía sabe Amar Sin Ser Amada

En julio del 2005 lanzó Sexto Sentido, su noveno álbum de estudio, del que se desprendió el tema Amar Sin Ser Amada, mismo que no solo contó con gran aceptación en su país, sino que también en América Latina y en Europa.

En el canal de videos de YouTube el material ya rebasa las 29 millones de reproducciones.

Equivocada del disco Primera Fila

Después de su boda y tras un retiro volutario de los escenarios, en junio del 2009 Thalía lanzó Primera Fila, el cual no solo significó el resurgir de su carrera, sino que también atrajo al público que no solía escuchar su música, logro que fue posible gracias a la canción Equivocada, la cual cuenta con casi 300 millones de reproducciones en YouTube.

"Este disco lo hice para acercarme a la gente de otra forma, lo hice para acercarme a los fans y también para acercarme a los que nunca les gustó Thalía".

Homenaje a su mamá

Thalía siempre fue muy cercana a su mamá Yolanda Miranda, por lo que en el 2012 quiso homenajearla con el lanzamiento del disco Habítame Siempre, que gracias al tema Manías alcanzó en YouTube más de 21 millones de reproducciones.

"El disco entero está dedicado a mi mami, cada canción tiene algo de ella, de nuestra historia, de nuestras vivencias", declaró la celeb, quien perdió a su mamá el 27 de mayo del 2011.

Su mayor éxito en YouTube es...

En 2016 unió su talento al del intérprete colombiano Maluma, arrojando como resultado Desde Esa Noche, el tema más exitoso de la mexicana en YouTube, que hasta ahora cuenta con casi 635 millones de reproducciones.

Desde Esa Noche forma parte de Latina, el más reciente material discográfico que ha lanzado la mamá de Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro.

"El ritmo urbano me resultó muy fácil con la canción Desde Esa Noche, con Maluma. Se me abrió como una nueva dimensión que me divierte, me encanta y se acopla a mi sonido", señaló la artista.

Su último hit...

A pesar que aún faltan un par de meses para el lanzamiento de su nuevo disco, la intérprete de 47 años ya puso a bailar a todos en este 2018 al ritmo de No Me Acuerdo, un tema que Thalía canta en compañía de la dominicana Natti Natasha y que ya cuenta con casi 375 millones de reproducciones en YouTube, a solo tres meses de su lanzamiento. Y claro, se compara sólo con el éxito de su Me Oyen Me Escuchan, con el que busca el récord Guinness.

Mirando al futuro, Thalía tiene muchas razones para sentirse feliz.