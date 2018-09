Las lágrimas de Meghan McCain en el último adiós a su padre, el senador John McCain

A pesar de que trató de contener el llanto, los recuerdos y las emociones lo hicieron inevitable. Meghan McCain conmovió a los presentes en la ceremonia de despedida de su padre, el senador John McCain, al recordar sus memorias más entrañables al lado del hombre que le dio la vida. Este sábado, familiares, amigos y colegas le dieron el último adiós al destacado político en la National Cathedral, en Washington, D.C. y los discursos de despedida no pudieron ser más emotivos, en especial el que dio Meghan, quien trajo a colación los recuerdos más tiernos de su infancia.

“John McCain se definía por el amor. Yo sabía quién era, sabía que lo definía. Lo vi cada día de mi bendecida vida”, dijo la copresentadora de The View (ABC). Rompiendo en llanto, recordó todas las veces que él la llevó a la cama y que cuidó de ella. “Lo mejor de John McCain, lo mejor de sus títulos y el mejor de sus roles, fue sin duda el de ser padre”.

Una de esas remembranzas que marcó su vida por siempre, fue cuando se cayó de un caballo, siendo una adolescente. Este accidente le provocó una fractura en la clavícula. Después de una visita al hospital, su padre le insistió para que regresara a montar, diciéndole: “Nada te puede romper”. Esa frase se quedó por siempre en su mente y cuando se sentía derrotada, la recordaba: “Por el resto de mi vida, cada que me caía, me ponía en pie”, dijo. “Eso no es porque se deba a que soy excepcionalmente virtuosa o a que soy fuerte o resistente. Eso es porque mi padre era John McCain”.

Las palabras que hicieron llorar a todos

Meghan terminó su discurso con unas palabras conmovedoras. “Estoy sintiendo la pérdida que nunca quise sentir. Mi padre se ha ido. El amor que mi padre tenía por mi mamá era lo más fuerte y duradero de todos… Él estuvo infinitamente presente para nosotros. Y aunque no siempre lo entendimos, él siempre estaba enseñando. No esperaba que fuéramos como él”.

“Sus expectativas sobre nosotros eran que fuéramos mejor que él. Cuando era niña, no aprecié del todo lo que ahora aprecio completamente: cómo él sufrió y cómo lo usó con este silencio estoico que una vez fue la marca de un hombre estadounidense”, señaló la joven, refiriéndose a los años que su papá pasó como prisionero de guerra en Vietnam.

“Papá, te amo. Siempre lo he hecho. Todo lo que soy, todo lo que anhelo, todo lo que sueño está basado en lo que tú me enseñaste. Tú me amaste y me enseñaste cómo debe ser el amor. Tu grandeza está entrelazada a mi vida, está en la vida de mi madre, en la de mi hermana, está en la vida de mi hermano. Estarás siempre presente en la vida y la libertad del país por el que sacrificaste tanto para defenderlo. Mi papá se ha ido. Mi papá se ha ido y mi dolor es inmenso, pero conocí su vida y sé que fue grandiosa porque fue bueno”.