La pequeña Sofía, de 3 años, ya ha demostrado que seguirá los pasos de su mamá, Bárbara Bermudo. Siempre luce fashion y suele imitarla en muchas de las cosas que hace, como usar algunos de sus accesorios de la ex presentadora de Primer Impacto e incluso recurre al uso de mascarillas.

A continuación compartimos una serie de evidencias que prueban que la menor de las hermanas Moreno va que vuela para seguir los pasos de su talentosa mamá.

Sofía ya se hace 'la manicura'

El cuidado de las manos es muy importante para su mamá, por lo que Sofía no se quiere quedar atrás y la acompaña con una experta en la materia para que le corte sus uñitas parejitas y sin dolor. "Uy esas caras de complicidad, y eso que es solo de 'mentiritas' un aguaje. Si supiera que solo le van a cortar las uñas", escribió Bárbara.

Sofía se pone los tacones de mamá

En un reciente video subido a Instagram, Sofía se pone los tacones de su mamá. Aunque en un principio le costó trabajo mantener el equilibrio, después ya caminaba con suma normalidad y estilo. "En esto está ahora y escogió los más altos. La única duda es qué se pone", escribió Bárbara sobre el tierno video.

Sofía emprendedora

Además de cuidar su imagen y vestir con estilo, Sofía también parece que seguirá los pasos de su mamá como emprendedora, pues ya está muy al pendiente del negocio de joyería de Bárbara. "Sofia no se me despega, hasta me ayuda en mis emprendimientos", publicó la periodista boricua en un video que ya cuenta con más de 120 mil reproducciones en las redes sociales.

Le emocionan más los zapatos que los juguetes

Aunque para los niños no hay peor regalo que la ropa, pero para Sofía es lo mejor que le podía pasar y así lo demostró en su más reciente cumpleaños, al pegar un gran grito de emoción tras abrir la caja para descrubrir unos hermosos zapatos plateados.

También le gusta relajarse con un masaje

Hace unos meses, Sofía aprovechó que la cama de masajes ya estaba preparada para recostarse bocarriba y esperar a que le dieran un más que merecido masaje, aunque en realidad era su mamá la que había requerido el servicio. "Le quité el puesto a mi mamá, la que necesita masaje soy yo", 'escribió' Sofía en la cuenta de las hermanas Moreno Bermudo.

Tiene el mismo gusto de su mamá por la joyería

Al igual que a su mamá, a Sofía le encantan los accesorios y lucir varios de sus collares. "Oh, Oh. Creo que estoy en serios problemas por coger toda la 'gangarria' de mi mamá", 'publicó' la menor.

Nunca es mal momento para una mascarilla

La vanidad no podía faltar en Sofía, quien es la gran compañera de su mamá en la hora de la mascarilla, con todo y rodajas de pepino incluidas. "Comenzando el día bien hidratadas, Sofía y mamá".

Sofía tiene imán con la cámara

El carisma lo lleva en las venas, tanto que se ha iniciado como modelo de trajes de baño, siendo ésta una muestra más de que muy pronto podríamos verla conquistando las pasarelas o los reflectores en un futuro.

