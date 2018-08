La hija de Myrka Dellanos, Alexa, ha demostrado ser una mujer fuerte ante la pérdida más grande de su vida: la de su papá Alejandro Loynaz. El médico internista, que estuvo casado con Myrka de 1991 a 1998, falleció de manera repentina el 27 de junio pasado, causando un gran dolo en la conductora y, por supuesto, en su hija.

Alexa, de 24 años de edad, aún siente un gran vacío que la ausencia de su padre ha dejado en su vida. Por ello, varios de sus seguidores y los de su mamá, se sorprendieron al ver que las fotografías en las que aparecía junto a su padre, ya no estaban en su timeline de Instagram. “Mi corazón está roto. Perdí a mi padre, mi mejor amigo, mi protector y mi héroe. Papá, sé que la vida no es justa o aún estarías aquí”, contaba enuna de esas publicaciones después de recibir la noticia más triste.

Al ver que sus seguidores la cuestionaban por haber quitado las imágenes de su padre de su álbum virtual, Alexa agregó una foto más, esta vez para explicar el por qué de su decisión, aunque momentos más tarde también la eliminó. “Para todos aquellos que están preguntado acerca de mi padre… A pesar de que no le debo a nadie ninguna explicación, me gustaría decir algunas cosas. Muchos de ustedes notaron que borré las fotos donde aparecía con mi papá. Aún no he aceptado el hecho de que se ha ido”, escribió. Pidiendo un poco de comprensión, continuó: “Mi periodo de luto está lejos de terminar. Ustedes solo ven lo que publico y yo opto por publicar cosas positivas, momentos felices. Yo no comparto las noches en vela o las ganas de llorar y el quebrantamiento que siento en mi corazón y que probablemente nunca se desvanecerá”.

Con el corazón en la mano y el recuerdo de su padre presente, agregó: “Estoy tratando de encontrar la felicidad en cada segundo de la vida porque la vida es un regalo. Nadie sabe cuanto tiempo nos queda. Mi padre siempre disfrutó de buena salud, era fuerte y robusto. Pero el tiempo de Dios es el tiempo de Dios y no voy a ir en contra de eso pero agradeceré cada día que tenga el privilegio de respirar y de vivir. Por eso estoy viajando, por eso elijo ser feliz cuando mi mente se va a un lugar oscuro. Siempre optaré por ser feliz”.

Myrka Dellanos y la afectiva despedida a su ex esposo

Al igual que a Alexa, la repentina partida de Alejandro conmovió a Myrka Dellanos, quien después de unos días abrió su corazón para despedirse públicamente del hombre que fue su esposo y que siempre la apoyó a pesar de la distancia. “Ya ha pasado una semana desde que te fuiste para estar con Dios y no lo puedo aceptar. Alex era el padre de mi hija y fue mi esposo y quiero honrarlo a él y su vida", escribió Myrka en una carta póstuma para Alejandro. "Alex fue un esposo leal a mí, un gran amigo, un padre amoroso, un médico dedicado a sus pacientes y en los años que estuvimos casados, él realmente me cuidó”, continuó.

Myrka finalizó su mensaje con un emotivo deseo: "¡Alex, desearía haberte visto una última vez y darte un gran abrazo! Mi corazón está roto. ¡Te voy a extrañar, pero sé que nos volveremos a ver!", escribió. Junto a la bella carta agregó varis fotografías de su tiempo como marido y mujer, así como otras en las que aparece con Alexa cuando era una pequeña.