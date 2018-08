Ariana Grande lanza un mensaje a sus 'haters' con un nuevo tatuaje

Desde que Ariana Grande y su prometido, el comediante Pete Davidson, anunciaron su compromiso, no han hecho otra cosa más que acaparar titulares de la prensa del corazón ¡y también hacerse tatuajes! Su relación amorosa ha avanzado a pasos agigantados y en varias ocasiones han hecho demostraciones de cariño en público, lo que hace que adonde quiera que vayan sean el centro de las miradas. Ahora, un nuevo tatuaje en la piel de la intérprete de No Tears Left to Cry ha sorprendido a sus seguidores, pero ¿por qué? Tiene un fuerte mensaje para sus haters.

Después de que la pareja anunciara sus intenciones de casarse, muchos han sido los comentarios negativos que han recibido, ya sea por su rápido compromiso, como por las declaraciones que han hecho a los medios sobre ellos. Por fortuna, la cantante encontró en su futuro esposo un gran apoyo y se ha mostrado muy firme frente a la adversidad.

Tal vez este ha sido el motivo por el que Ariana visitó nuevamente un centro de tatuajes, para imprimir en su piel un recordatorio muy importante. La joven compartió con sus 126 millones de seguidores de Instagram el nuevo tatuaje que se ha hecho en su brazo izquierdo: la imagen de Chihiro, el personaje principal de El viaje de Chihiro, una película de Hayao Miyazaki, ganadora de un Oscar en 2002, en la que una niña debe buscar su libertad y la de sus padres para regresar al mundo al que pertenecen.

"El crecimiento personal de Chihiro hasta convertirse en una persona capacitada, es un factor central en el desarrollo de la trama de El viaje de Chihiro. Durante su aventura en el mundo de los espíritus, madura y pasa de ser una chica infantil y asustadiza que se corresponde a su edad, a una trabajadora dura, una joven responsable y valiente que aprende a poner sus miedos a un lado por aquellos a quienes cuida", señaló la cantante.

"Para proteger a sus amigos y rescatar a sus padres de un hechizo que los ha convertido en ganado, Chihiro abandona su personalidad anterior y se adapta a su entorno para convertirse en una chica valiente, ingeniosa y segura", añade la artista. Y es que, tras sufrir un atentado durante un concierto en Mánchester en mayo de 2017, Ariana Grande ha pasado por duros momentos; un sentimiento que ha querido plasmar en su último trabajo Sweetener; pero también en la forma en la que está viviendo su nueva relación con Pete Davidson, alguien que le ha hecho sentir más fuerte que nunca.