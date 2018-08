Lili Estefan es una orgullosa madre de familia que en cualquier ocasión que se presenta, presume los logros de sus hijos Lorenzo Jr. y Lina Teresa, de 18 y 16 años de edad respectivamente. Sus publicaciones en las redes sociales están llenas de momentos felices junto a los dos jóvenes que, desde antes de nacer, le trajeron alegrías a la conductora de El Gordo y la Flaca. Sin embargo, hace casi 20 años, cuando Lili se encontraba en los primeros meses de la dulce espera de su primogénito, fruto de su matrimonio con Lorenzo Luaces, la periodista optó por mantener oculto su embarazo de sus jefes y compañeros de trabajo y se realizó un arriesgado deporte para no levantar ninguna sospecha.

Lili y su compañero del programa, Raúl de Molina, recordaron aquella arriesgada decisión de la conductora cuando vieron el video de una reportera noruega que, en medio de una entrevista, se sintió mal al grado de vomitar al aire. La joven, de nombre Linn Wiik, se disculpó y reveló que estaba esperando un bebé. "A Lili no le pasó algo así, aunque estaba embarazada y no nos había dicho", recordó Raúl después de ver la incómoda situación de la chica noruega.

Lili, un poco avergonzada de haber arriesgado a su bebé, agregó: "Estábamos en Acapulco, me monté a un jet ski sin decirle a nadie, no perdí a mi baby Lorencito de pura casualidad, pero efectivamente Rauly, vomitar es algo que te puede pasar", dijo con un tono de broma. Un poco más seria, Lili reveló por qué había decidido mantener la feliz noticia en secreto. "Uno trata de esconder el embarazo hasta los cuatro meses. Por lo menos en el primero o el segundo embarazo te meten miedo: ‘no puedes decir nada, no hables nada', y yo tenía trauma porque a Raúl le había pasado que perdió un bebé. Entonces, a Raúl le pasa estando yo embarazada sin yo saberlo, cuando me entero pienso: 'mejor no digo nada', uno no sabe lo que pueda pasar", explicó.

Con más experiencia y segura de que haría hasta lo imposible por proteger a sus hijos, Lili reconoció que lo que hizo no estuvo bien. "Okay, tenía que haberlo dicho porque la presión era tanta. Pero no, afortunadamente eso de vomitar en el programa no me pasó".

Lili recién regresó de un verano inolvidable en el que pasó maravillosos momentos junto a sus dos hijos. Las vacaciones fueron aún más especiales pues eran las últimas que pasaba con su hijo Lorenzo en casa antes de mudarse a la universidad para iniciar una nueva etapa de su vida. Lili lo acompañó en cada momento hasta el día en el que se despidió de él. Incluso, en sus redes sociales, aún expresa lo mucho que ella y Lina extrañan a Lorenzo. "¡¡Extrañándolo!! Todavía no me acostumbro. Mis hijos son muy unidos, y creo que la ida de Lorenzito a la universidad les va a ser difícil. ¡Se separan por primera vez! Pero seguimos porque estamos muy orgullosos de sus logros", anotó la presentadora sobre los nuevos estudios de su hijo.