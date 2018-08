Lili Estefan y otras celebs que han sufrido con la partida de sus hijos a la escuela

La presentadora cubana Lili Estefan está viviendo días llenos de emociones, pues está feliz por el desarrollo y crecimiento de su hijo mayor Lorenzo, pero a la vez triste porque perseguir sus sueños significó que se fuera de casa.

La titular de El Gordo y la Flaca expresó en redes su sentir con la partida a Los Angeles de Lorenzo, a quien ya no verá todos los días al despertar. "Esos últimos abrazos que le di a Lorenzito antes de despedirnos y dejarlo solo por primera vez en la universidad. ¿Quién me entiende? Es difícil de explicar la mezcla de felicidad con tristeza que se siente. Y es que la gran pregunta es ¿por qué crecen tan rápido".

Así como Lili, otras estrellas están pasando por la misma situación.

Alan Tacher se despide de Hannah

El presentador mexicano Alan Tacher recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores un video en compañía de su hija Hannah, de quien se despidió para permitirle cumplir su sueño de desarrollarse como profesional.

"Y con tan solo 18 años se me va la primera. Mi Hannah se me va a la universidad y yo con muchas preguntas sin respuestas. Me siento muy raro, triste, deprimido, melancólico, pero a la vez con mucha esperanza y feliz de que va a hacer cosas grandes en la vida, pero es sumamente difícil. No estoy acostumbrado a esto y me pasan muchas cosas por la cabeza", publicó el titular de Despierta América.

Hannah se fue mudó a California para estudiar en la University of Southern California, mientras que su papá se quedó en Miami.

Violeta Isfel y el sueño de su hijo en el mundo del deporte

Aunque la distancia no será tan grande entre Violeta Isfel y su hijo Omar, la actriz mexicana no pudo evitar la tristeza de que se iría a estudiar a la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte, en Pachuca, México.

"Y de pronto llegó ese día tan esperado e importante en nuestras vidas. Para mí llegó ese momento en que realmente comprendes que nuestros hijos son prestados y como padres solo somos guías para cuando les toque volar solos. Sé que algo bueno logró mi amor por ti al educarte, cuidarte, apapacharte, guiarte, cobijarte, divertirte, escucharte, porque aún no sabiendo ser madre, mi amor por ti es el mejor guía para encaminarte".

Mía, la hija de Raúl de Molina, se fue a Washington

El presentador cubano Raúl de Molina también sufrió recientemente con la partida de Mía, su hija, quien se fue a estudiar Negocios Internacionales a Washington. "Mía, te voy a extrañar", le dijo el titular de El Gordo y la Flaca a Mía después de que la visitara en el dormitorio que será su casa por los próximos años.

Barack Obama y la partida de Malia

El ex presidente estadounidense Barack Obama no compartió su sentir en redes sociales, pero sí lo hizo durante una conferencia de la Fundación Beau Biden, en Delaware, al asegurar que enfrente de su hija mayor Malia no expresó su tristeza, pero sí lo hizo una vez que la dejó en la Harvard University.

"Para todos los que tenemos hijas, todo sucede demasiado rápido. Dejé a Malia en la universidad, y le comenté a Joe y Bill Biden que fue como si me estuvieran haciendo una operación a corazón abierto. Estoy orgulloso de no haber llorado frente a ella, pero de regreso el Servicio Secreto fingió no darse cuenta de que yo estaba llorando; estaba tan compungido, fue duro".

Laura Flores y una de las despedidas más conmovedoras

Laura Flores protagonizó la que quizá sea la despedida más conmovedora, cuando compartió en Facebook un video que la mostraba llorando por su hija María, quien también partió a la universidad. "Aquí me tienen súper triste, como cualquier mamá. A María la acabo de ir a dejar a la universidad y en Estados Unidos los hijos se van y se van. En verdad es muy duro. Espero estar mejor pronto porque así no se puede vivir y María no me puede ver así".

Hijo de Rashel Díaz se fue a estudiar a Tallahassee

La presentadora cubana Rashel Díaz recurrió a su cuenta de Instagram para despedirse de su hijo Juan Daniel, quien se fue a estudiar a Tallahassee, Florida.

"Te amo y sé que lo harás muy bien. Confío en ti, en tu corazón tan bueno y en que valoras la gran bendición que Dios puso en tu camino. No puedo mentir, tengo sentimientos encontrados. Mi corazón de madre se aferra a querer tenerte cerca, pero sé que necesitas volar solo y conocer más de ti mismo", dijo la presentadora de Un Nuevo Día en el verano del 2016.

María Celeste sentida carta a su hijo

La periodista boricua María Celeste Arrarás también pasó por esa experiencia en el verano del 2016 cuando le dedicó una carta a su hijo Julián, quien partió a la University of Florida en Gaoinesville.

"Solo me queda por decirte que estoy orgullosa del hombre en que te has convertido y del hombre que serás, porque cada vez crecerás más como ser humano y profesional. Admiro todo sobre ti, en particular, tu nobleza y rectitud. Me despido recordándote que te adoro y espero que esta experiencia universitaria sea inolvidable".

