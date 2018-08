No hay duda de que Joseph Baena, el hijo de Arnold Schwarzenegger es una fiel copia del actor, y no sólo en el aspecto físico, sino también en los retos y metas que se propone. Si bien el joven de 20 años había decidido seguir los pasos de su padre en la competencia Mr. Universo, el certamen que el ex gobernador de California ganó por primera vez en 1967, ahora Joseph le hace la competencia en el gimnasio, demostrando su potencial para los ejercicios más intensos es algo que corre por sus venas.

Joseph, dedicado y muy disciplinado, presumió su más reciente rutina en el gym, con la que dejó a muchos con la boca abierta por la fortaleza que ha alcanzado en los últimos meses. Acompañado por su entrenador, Baena aparece en una de sus Instagram Stories ejercitando los brazos con pesas de 120 libras. Y aunque parece costarle un poco de trabajo cumplir con las cuatro repeticiones que el experto le sugirió hacer, al final lo logra con mucho orgullo.

El cambio en el físico de Joseph cada vez es más notorio y, con él, se acerca mucho más al cuerpo que su papá presumía hace unos años. Tan sólo semanas atrás, el chico fue visto en la playa junto a su novia, la modelo Savannah Wix, fotos en las que sus brazos no resaltaban por la musculatura que recién presumió en el gimnasio.

Arnold Schwarzenegger, orgulloso de los logros de su hijo

Arnold Schwarzenegger y Joseph se han acercado mucho más en los últimos años. Fue en 2011 cuando salió a la luz que el actor había tenido un hijo fuera de su matrimonio con su ama de llaves, Mildred Baena. La mujer guatemalteca eligió las páginas de ¡HOLA! para contar su lado de la historia y cómo fue que se enteró de todo Maria Shriver, esposa del actor y con quien formó una linda familia junto a sus hijos Patrick, Katherine, Christina y Christopher. Y aunque Mildred y Arnold casi no se frecuentan, él sí mantiene una relación cercana con Joseph.

En años recientes se ha visto al actor convivir más con Joseph. Padre e hijo fueron captados de lo más felices dando paseos en bicicleta y acompañándose en sus diversas actividades. Sin embargo, la mejor prueba del cariño y la cercanía entre ambos, son las fotos que los dos comparten en las redes sociales, en donde se aprecia cómo Arnold le ha pasado sus mejores secretos a Joseph para ejercitarse. “¡Feliz cumpleaños, Joseph! Un atleta y estudiante excelente. ¡Te quiero y estoy muy orgulloso de ti!”, escribió el actor en una publicación durante el cumpleaños 19 de Joseph. El mensaje fue recíproco, pues el chico hizo lo mismo con su padre el día que celebró 71 años en julio pasado. Sin duda, una relación que con el tiempo se ha ido afianzando.

