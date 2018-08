Los restos del senador John McCain fueron recibidos en el Edificio del Capitolio de Arizona, en donde su familia lo escoltó en el que sería su último adiós antes de que descanse en paz en la Academia Naval de Estados Unidos. Su esposa, Cindy McCain estuvo presente, acompañada de sus hijos Meghan, Bridget, John y James, quienes presentaron su respeto y cariño frente al ataúd de su padre, que en todo momento estuvo cubierto con la bandera del país.

Cindy, visiblemente afectada por la muerte de su esposo, se acercó hasta el féretro para dar un cálido y dulce adiós al que fuera su compañero de vida. En una tierna acción, la mujer dio unas palmaditas al ataúd para después recostarse sobre él y darle un tierno beso, un momento que tocó las fibras más sensibles de los familiares y amigos que se reunieron para despedir al senador en el que sería su cumpleaños número 82.

Meghan no pudo contener el llanto en esta despedida a su padre, a la que sus hermanos Jack y Jimmy acudieron vestidos con sus uniformes de la armada, como símbolo de respeto hacia el senador. Ambos hijos se despidieron de él con un saludo militar mientras que las mujeres de la familia mantuvieron su mano en el corazón cuando fue momento de escoltarlo previo a la ceremonia. El gobernador de Arizona Doug Ducey y su esposa también estuvieron presentes e hicieron una reverencia ante el féretro, tal como los ex colegas de McCain, el senador Jeff Flake y el ex senador Jon Kyl. Simpatizantes de John McCain montaron una guardia especial a las afueras del Capitolio, desde donde vieron pasar el auto que conducía sus restos, así como el féretro cubierto por la bandera mientras el cuerpo era conducido de una funeraria al edificio oficial.

Un emotivo adiós

El senador y ex candidato presidencial John McCain falleció el domingo pasado, a los 81 años tras una lucha contra el cáncer cerebral. McCain es considerado un héroe de guerra y, durante tres décadas, fue el pilar del partido republicano durante tres décadas. El senador falleció en su hogar en Arizona, tan sólo un día después de que se emitiera un comunicado en el que anunciaba que suspendería el tratamiento para dicha enfermedad.

Luego de un servicio religioso en la Catedral Nacional de Washington DC, los restos del senador serán enterrados en el cementerio de la Academia Naval, lugar del que se graduó en 1958, al igual que su padre y abuelo. John McCain descansará junto a su colega y gran amigo de la Academia, el Almirante Chuck Larson.