Giselle Blondet vive uno de los momentos más plenos de su vida. Como mamá, está orgullosa de los logros de sus hijos Harold Emmanuel, Andrea y Gabriella. Tan sólo hace unos meses, la puertorriqueña vio pasar por el altar a Andrea, su hija mayor, y el fin de semana pasado, revivió los dulces momentos de madre e hija en la boda de Gabriella, la menor de sus retoños. Su sonrisa parece ser el resultado de miles de alegrías, a la que se suma una más: su relación con el empresario español, Jaime Fernández, con quien mantiene un noviazgo desde hace casi 3 años. Con un lazo tan fuerte que une el corazón de la pareja, y cientos de temas de boda en sus mentes, ¿será que pronto veremos a Giselle y Jaime pasar por el altar? Ella misma lo aclaró.

VER GALERÍA

Giselle Blondet se siente feliz en su noviazgo, pero no tiene ninguna prisa por dar el "sí, acepto" al hombre que le devolvió las ilusiones. "La verdad que no lo sé, llegado el momento tomaré la decisión, pero estoy a gusto como estoy en este momento. Me siento feliz y creo que eso es lo más importante", dijo en una plática con Mamás Latinas.

Notas relacionadas:

- Giselle Blondet, mamá orgullosa en el día más feliz de su hija, Gabriella Trucco

- Giselle Blondet recuerda el día que llamó a la policía creyendo que su hijo estaba desaparecido

Segura en llevar las cosas con calma y vivir cada instante con mucha emoción en intensidad, continuó: "No creo que tenga la necesidad de estar ansiosa esperando ese momento porque la verdad yo ya lo viví, ya yo me casé anteriormente y tengo mis hijos", contó refiriéndose a sus matrimonios anteriores, con Harold Trucco, Luis Abreu y Luis Iglesias, en distintas épocas. "Ahora, en esta etapa de mi vida estoy disfrutando cada momento y más relajada", dijo sonriente y con sus esperanzas puestas en el presente.

VER GALERÍA

Además, Giselle aseguró que esta relación la hace muy feliz pues la ha llenado en distintos aspectos de su existencia. "No tengo una pareja porque tengo miedo a estar sola, tengo una pareja porque me gusta la compañía, porque me divierto, me gusta la persona, la admiro y tengo deseos de compartir mis cosas con él". Contenta, la presentadora ha confesado su alegría en algunas de sus publicaciones en las redes sociales. “Lo nuestro fue tan inesperado, que nos encontramos sin buscarnos”, contaba la boricua al lado de una tierna fotografía con su novio.

¿Quién es Jaime Fernández, el hombre que le robó el corazón a Giselle Blondet?

El amor es difícil de esconder, por ello, después de varios meses de ocultar su relación con Jaime Fernández, Giselle por fin reveló que su corazón tenía dueño. El enamorado español es un empresario, gerente general de la cadena Wal-Mart en Puerto Rico. Su trabajo le ha dado la oportunidad de viajar por el mundo, haciendo paradas en Madrid, Italia y Miami, en donde convive con su amada.

En las bodas de Gabriella y Andrea, Jaime fue la pareja de Giselle, además de un invitado especial para las chicas, con quienes se lleva de maravilla. Por ello fue de esperarse que posara con las novias en un retrato familiar en el que su cálida sonrisa refleja los buenos deseos que tiene para ambas parejas.

VER GALERÍA