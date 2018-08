Acostumbrados a compartir su día a día, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez han dejado ver un poco más de su privacidad y la forma tan 'juguetona' en la que conviven. El ex pelotero de los Yankees le jugó una pequeña travesura a su novia mientras ensayaba una canción, acompañada en el piano por uno de sus músicos. ‘A-Rod’ parecía muy divertido por la jugarreta que le hizo a Jennifer y publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se aprecia la reacción de la cantante al ser interrumpida justo en el remate de la canción.

En el clip, se aprecia a Alex acercándose sigilosamente hasta donde está J.Lo con su músico, sentados frente a un gran piano blanco de cola. Jennifer está tan concentrada cantando a capella que no se da cuenta de que su novio se dirige hacia ella. De pronto, cuando está interpretando la parte del tema que requiere más potencia de sus cuerdas vocales, Alex la toca tímidamente en el hombro y de inmediato, ella voltea hacia la cámara. Con un gesto entre serio y sorprendido, J.Lo únicamente atina a decir: “¡Papi!”, como dejándole saber que había roto su concentración. En seguida, Alex responde: “¿Qué está mal?”, mientras el pianista que está al lado de ‘Jenn’ suelta una gran carcajada.

El novio de la también actriz subió el video a su Instagram y lo acompañó con los siguientes hashtags: ataque de serpiente, sigilo y sorpresa. El material tiene, hasta el momento, casi 400 mil reproducciones y todo tipo de comentarios por parte de los fans de ambos. Mientras a algunos les pareció divertido, otros creen que Alex no debía de haberla interrumpido.

Lo cierto es que él es su fan número uno y cuando no está ocupado en sus labores como comentarista deportivo en ESPN y en Fox Sports 1, se dedica a apoyar a su famosa novia y es su fan #1. Hace unos días, él estuvo presente en los ensayos de los MTV VMAs y quedó impresionado por la disciplina de Jennifer, e incluso ayudó a los chicos de la producción.

En sus redes sociales, Alex compartió con entusiasmo unos videos de las arduas jornadas de trabajo de su chica y también subió una foto en la que según él estaba practicando las mejores selfies para el momento en el que su amada recibiera el Michael Jackson Vanguard Award.

'A-Rod', el hombre más especial en su corazón

El pasado lunes 20 de agosto, en la entrega de los MTV VMAs, Jennifer pasó a recoger su premio y en su discurso de agradecimiento, además de recordar a su familia y a las personas que han impulsado su carrera, la intérprete de Dance Again tuvo las más lindas palabras para su galán, con el que comenzó a salir a inicios de 2017. "Eres como mi alma gemela, somos como imágenes en un espejo. Me haces dar cuenta que el cielo no es límite, que el universo es infinito y que hay muchas cosas por hacer y experimentar y no quisiera hacerlo con nadie más que contigo".