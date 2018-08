El cantante Ed Sheeran habría dado una pista de su actual estado civil en una entrevista al programa YouTube Access. Durante el encuentro, el entrevistador le preguntó acerca de los preparativos de su boda con su novia Cherry Seaborn, con la cual se comprometió en diciembre pasado. De pronto, con un gesto inesperado, el intérprete británico mostró su argolla matrimonial, confirmando que se había despedido definitivamente de la soltería.

Sorprendido por la noticia, el periodista no dejó de felicitar al intérprete de Shape of You, y le preguntó acerca de la forma en la que maneja su vida privada al ser una figura pública, a lo que el joven respondió que prefería llevar esos asuntos lejos de los reflectores. Haz click en nuestro video para saber más sobre la boda secreta de Ed Sheeran y Cherry Seaborn.