La prioridad en la vida de Dayanara Torres siempre han sido sus hijos Ryan y Cristian. A pesar de tener una agenda llena de compromisos que la hacen feliz, no han nada que se compare con la atención y el cuidado que tiene para los chicos de 15 y 17 años. Ahora que ya no son unos niños, Dayanara empieza a ver el resultado de la educación que les dio a sus hijos, en la que inculcó valores que le asegurarían que de mayores respetarán a las mujeres.

Para la ex Miss Universo, que sus hijos sepan tratar a una mujer como verdaderos caballeros, fue una de las cosas que mantuvo en mente cada vez que les daba una lección de educación. “Yo sabía que de mí depende cómo se comportarán en un futuro, y más que nada por lo que me había sucedido a mí y demás, siempre recalqué eso, que sean niños de bien y educados pero respetuosos de la mujer, eso es lo más importante para mí”, contó en una plática con MezcalTV, en la que se refirió a su divorcio. "Al final del día yo lo que quiero es que sean unos caballeros y respetuosos de las mujeres. Ese sería mi trofeo mayor", agregó con una sonrisa que confirma que su trabajo como mamá va por buen camino.

Dayanara actualmente se encuentra enfocada en su papel como juez de Mira Quien Baila, reality que la vio coronarse como la mejor bailarina hace casi un año. ara ella, ser parte de este proyecto en un rol distinto le ha traído muchas alegrías. Y, lo mejor, es que no siente que descuida a sus hijos, fruto de su relación con Marc Anthony, pues además de que ya no son unos pequeños, están al cuidado de su abuela. “Estoy disfrutando este momento. Sé que tengo, como quien dice, el permiso de mis hijos, mi mamá casi está mudada conmigo cuando yo estoy viajando, por eso ella está ahora mismo en Los Ángeles cuidándome a los niños y sí, antes sentía que a lo mejor estaba quitando tiempo a mis hijos, pero ya que están grandes y que lo puedo hacer, puedo hacerlo todo”, agregó con una energía visible que refleja sus ganas de seguir trabajando.

¿Cómo está el corazón de Dayanara Torres?

La modelo y ex Reina de Belleza se siente plena en esta época de su vida, en la que convive cada vez más con sus hijos y tiene citas de trabajo en los estudios de televisión. Entre toda esa dicha, parece haber un lugar para una persona más en su corazón, un novio del que Dayanara podría haber dado una pista sin querer. Entre risas, Torres reveló estar contenta después de que le preguntaran si el hombre que tiene a su lado cumple con la lista de cualidades que busca en una pareja. "¿El que tengo?", dijo con algo de nervios. Y en cuanto al hombre ideal, Dayanara tiene claro qué es lo que busca. "Que no me corte las alas. Que me deje brillar y me apoye en lo que estoy haciendo. Lo más importante es que sepa que tengo hijos, debe saber que sería la tercera persona en importancia en mi vida. Que me haga reír y que sea una persona madura", concluyó.

