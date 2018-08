Sofia Carson es cantante, actriz y bailarina, todo lo que desde niña soñó. La chica Disney vive su mejor momento y se ha convertido en un referente de fortaleza. Estas semanas, lo que más le ilusiona es su nuevo sencillo, Rumors, a dueto con R3hab. Además, la joven de 25 años, tiene entre manos la próxima entrega de Descendants, que la lleva de vuelta a la historia que ayudó a lanzarla a la fama en su papel de Evie. Pero detrás de todo ese éxito, hay una basse sólida en su familia que la ha hecho perseguir sus sueños sin importar lo lejanos que parezcan.

La carrera de Sofía comenzó desde que era muy pequeña. A los 3 años inició su entrenamiento vocal y y de baile. Fue a los cuando encontró su inspiración y empezó a escribir sus propias canciones soñando con algún día compartir cada una de sus creaciones con el mundo y cantar sobre un escenario frente aun gran público. "Amo componer, amo el proceso de estar en el estudio. Casi siempre escribo del amor o del desamor, de la vida, de las cosas que me pasan o cosas que me han contado mis amigos. En todo eso me inspiro", contaba a Publimetro México cuando recién cruzó la línea de la actuación a la música.

Sin importar cuáles fueran sus metas, Sofia siempre contó con el apoyo de su familia, en especial, de dos grandes mujeres que significan mucho para ella: su mamá y su abuela. "Yo crecí con una mamá y una abuela muy fuertes y muy poderosas, que siempre nos enseñaron a mi y a mi hermana que somos capaces, inteligentes y que podemos hacer lo que queramos", dijo en une plática con Seventeen.

La joven, nacida en Fort Lauderdale, Florida, no sólo se refirió a las mujeres de origen latino que le enseñaron español y que la apoyaron en persona, sino también a quienes la hicieron creer en un futuro prometedor en el mundo del espectáculo. "Crecí admirando a cantantes como Beyonce,Taylor Swift, Adele que defienden el girl power", agregó en su plática orgullosa de los patrones femeninos que la ayudaron a definir su camino al éxito.

Sofia Carson, la chica con la carrera mágica

Sofia Carson tienen una sólida carrera como actriz en cintas de Disney. Su primer aparicón en la televisión fue en 2014, cuando personificó a Chelsea en Austin & Ally en uno de los capítulos de la serie. Fue precisamente gracias a esta empresa que logró hacer realidad su camino a la fama. "Toda mi carrera ha sido mágica, pero este año ha sido mucho más", confesó la también bailarina. "Me siento muy emocionada y muy agradecida con la vida y con todas las oportunidades que me ha dado Disney Channel para realizar mis más grandes sueños. ¡No puedo pedir más!", agregó emocionada.

