Thalía recibe la felicitación de cumpleaños más cariñosa de su ex novio Erik Rubín

En la década de los ochenta, cuando formaban parte de la popular banda Timbiriche, Thalía y Erik Rubín tuvieron un fugaz romance que, con el paso del tiempo se convirtió en una sólida amistad. Aunque sus vidas tomaron caminos diferentes, siempre guardan el buen recuerdo de su tiempo en la agrupación juvenil y con los años han fortalecido su lazo de amigos. De hecho, por el cumpleaños 47 de Thalía, el músico le dedicó una felicitación de lo más original a través de sus redes sociales.

VER GALERÍA

Erik subió una fotografía de hace unos 30 años, cuando formaban parte de la exitosa banda mexicana. Ambos lucen atuendos muy de la época y se dejan ver como buenos amigos. El músico –quien está casado con la conductora de televisión Andrea Legarreta –acompañó el throwback con el siguiente mensaje: “Guapa adorada Thalía, que tengas un feliz cumpleaños. Te quiero. Tiki tiki ti”.

VER GALERÍA

Este no es el primer gesto que el cantante tiene con su gran amiga, pues hace poco más de dos semanas, él le envío a ella un lindo detalle. Erik le obsequió a Thalía un sombrero de su nueva colección de Fortuna Hats, marca de la cual es propietario. El intérprete de 47 años es aficionado a esos accesorios, así que decidió crear su propia firma.

VER GALERÍA

Encantada con el regalo de Erik, Thalía subió a sus redes sociales unas fotografías modelando el sombrero, el cual estaba adornado con unas vistosas plumas. La intérprete de No Me Acuerdo agradeció el regalo de su amigo y escribió: “Sombrero de la fortuna, regalo de mi bro Erik Rubín de su nueva colección de Fortuna Hats”.

¿Y qué piensa Andrea Legarreta de esos detalles? La presentadora de televisión expresó lo bien que Thalía se veía con el sombrero que su marido le había obsequiado. Debajo de la imagen, escribió: “Wow te queda hermoso y con tu hermosura se ve más bello”. En tanto, Erik publicó: “Preciosa” y acompañó su comentario con unas caritas con ojos en forma de corazón.

Más notas como esta:

- El gran regalo que Thalía recibió por parte de un viejo amor

- ¡Felices 47! Así era la vida de Thalia antes de su boda con Tommy Mottola

Las felicitaciones más especiales

Además de recibir el caluroso saludo de Erik Rubín, la cantante se rodeó del cariño de las personas que más la estiman, así como de sus fieles fans. En Instagram, su esposo, Tommy Mottola, no dejó pasar la oportunidad de dedicarle unas palabras y de compartir una bonita postal de familia, en la que ambos aparecen con sus dos hijos. El productor musical escribió: "Feliz cumpleaños, Thalía. El mejor día de todos y el mejor cumpleaños en el puerto de Nueva York".

VER GALERÍA

En tanto, su gran amiga, la presentadora Lili Estefan no dejó pasar esta fecha tan especial y le dedicó una publicación en Instagram. 'La Flaca' como es conocida, le escribió estas palabras, en las que deja ver lo mucho que la quiere: "Happy Birthday para mi hermanita del alma, Thalía! Deseándote el día más espectacular del año, I love you to the moon and back! (Te amo de aquí a la luna y de regreso)".