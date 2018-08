Broadway está de luto. El dramaturgo y guionista Neil Simon falleció este domingo a los 91 años de edad. De acuerdo con reportes oficiales, la causa de la muerte fue una obstrucción renal, parte de las complicaciones que se presentaron tras un cuadro de neumonía. Su legado permanece en las más de 40 obras de teatro que escribió y con las que logró conmover al público al mismo tiempo que les arrancó una sonrisa.

VER GALERÍA

Durante la madrugada del domingo, el guionista ingresó a un centro médico en Manhattan, Nueva York, acompañado de su esposa, Elaine Joyce Simon, su hija Nancy y su nieto. Tras esparcirse la noticia, el mundo del teatro lamentó la pérdida del autor de obras como The Odd Couple, Lost in Yonkers, The Goodbye Girl y Barefoot in the Park. El actor Josh Gad fue uno de los que expresó su pésame a través de las redes sociales. "Decir que Neil Simon fue una de las influencias primaras de mi vida y mi carrera, sería fácil. Su trabajo, como participante y audiencia, me ha definido y formado en los caminos de carrera y trayectoria. Descanse en paz una leyenda más".

Notas relacionadas:

- Joven rescatada de una secta en Perú regresa a casa junto a su padre y su bebé

- El emotivo mensaje que Jarrod Lyle le encomendó a su esposa para anunciar su muerte

Gracias a su trabajo, Neil estuvo nominado en varias ocasiones al premio Tony, otorgado sólo a los mejores del teatro. Además, por las adaptaciones de sus obras a la pantalla grande, estuvo nominado al premio Oscar. Su innegable talento, además, lo hizo acreedor a un teatro con su propio nombre ubicado en las calles de Nueva York.

Su vida, como un cuento de hadas

Simon nació el 4 de julio de 1927 en el afamado barrio Bronx en Nueva York. Hijo de una familia judía, utilizó sus experiencias personales para adaptarlas a sus obras, aunque en la mayoría de los casos fue su imaginación la que lo hizo completar sus más de 40 creaciones.

VER GALERÍA

Para él, su propia vida era un cuento de hadas, en específico el de Cinderella. Su familia casi no tenía dinero y todo se agravó en la época de la Gran Depresión. Debido a los problemas económicos, los padres de Neil tuvieron varios problemas y en cada una de las peleas familiares a las que se enfrentaba, lo llevaban a vivir con distintos familiares. Fue así como encontró en la comedia el escape perfecto para la cruel realidad que tenía en casa. Al lado de su hermano Danny, se dedicó a escribir comedia para programas de televisión a finales de los años 40. Desde entonces las premiaciones lo perseguían, pues estuvo nominado a un Emmy por sus creaciones para la pantalla chica.