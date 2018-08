La última parada del tour On the Run II de Beyoncé y Jay-Z, tuvo un final inesperado. Después de que la famosa pareja interpretara Apeshit, en su paso por Atlanta, los fans estaban eufóricos en medio de una poderosa interpretación. El concierto iba de maravilla para los asistentes y para la Queen Bey y su esposo, hasta que una persona se subió al escenario provocando que bailarines y cuerpos de seguridad se movilizaran de inmediato.

Al final de la canción, Beyoncé y Jay-Z se alejan con estilo del escenario mientras van tomados de la mano. Según se puede observar en los videos de los aficionados que presenciaron el momento, la cantante lleva un vestido amarillo mientras que su esposo va de negro. La pareja, concentrada en el espectáculo, no parece darse cuenta de que detrás de ellos hay una persona desconocida.

De entre el público, se observa a uno de los asistentes al concierto subir con facilidad por las escaleras laterales del escenario. El lugar estaba lleno de bailarines que al notar la presencia de un joven vestido con bermudas y playera deportiva, corren tras de él para evitar que alcance a los cantantes, una medida de seguridad con la que habrían prevenido cualquier agresión, pues no sabían si sus intenciones se limitaban a acercarse a Beyoncé y Jay-Z como fan o para hacerles daño.

