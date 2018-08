El look total de Versace que Jennifer Lopez usó en el escenario de la más reciente edición de los MTV Video Music Aawards causó tal furor que ha servido de inspiración para varios artistas, tal es el caso de Tom Bachik, manicurista de celebridades, quien al ver el vestuario de la cantante, decidió crear un manicura basada en su atuendo. El experto, con más de 20 años de trayectoria, puso manos a la obra y creó un set de uñas que hasta la misma J.Lo está pensando en aplicarse próximamente.

A través de su cuenta de Instagram, Tom compartió la manicura creada en honor al vestuario que Jennifer lució en la pasada entrega de los premios, donde fue galardonada con el Michael Jackson Video Vanguard Award. El set de uñas no podía ser más vistoso y original: tiene como base el color dorado y unas aplicaciones de pedrería en tonalidades azules y doradas, ¡muy Versace!

Bachik acompañó la foto con la siguiente descripción, dejando ver lo cautivado que quedó con la participación de ‘La Diva de El Bronx’ en los premios: “De una idea a toda una realidad. Vean este diseño Versace del look de Jennifer en los VMAs. Hice un set de uñas inspirado en el icónico look”.

La original manicura llamó tanto la atención, que hasta la mismísima J.Lo no se resistió y le dio un ‘like’ además de comentar la fotografía de Tom. Debajo de la publicación, la cantante de 49 años escribió: “Voy a usar esas”, a lo que el artista respondió con un corazoncito rojo. Así que no sería nada raro ver en los próximos días a la intérprete de Dance Again este original look en sus uñas.

Y en su after-party, también usó Versace

Pero no solo en el show causo sensación con su look, sino que también en la fiesta que realizó después en Beauty & Essex fue de pies a cabeza vestida de Versace. Para la ocasión tan especial, Jennifer llevó un ceñido atuendo con el estampado de la célebre marca y se dejó ver sensacional, pues marcaba sus curvas latinas a la perfección. El look de J.Lo consistía en unos footed leggings de la colección otoño 18' y una playera a juego. Completó su look con un cinturón grueso, unos tacones de Jessica Rich, un bolso de Stalvey, joyería de oro y un par de gafas oscuras de For Art’s Sake.