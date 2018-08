A su paso por Despierta América, Dayanara Torres recordó algunos de los capítulos más importantes de su vida, como su boda y posterior divorcio con el cantante Marc Anthony, con quien tuvo dos hijos. La modelo de 43 años confesó que el golpe más duro en su vida no fue su separación, sino que los primeros meses de su primer embarazo, pues los médicos le dijeron que algo no andaba bien con su bebé. La emoción y las lágrimas fueron algo inevitable para la reina de belleza en el matutino de Univision, pues asegura que esos angustiosos días han sido lo más desafiante que ha vivido.

En el segmento de ¿Te acuerdas de…?, conducido por Karla Martínez y Carlos Calderón, Dayanara abrió su corazón como nunca. En medio de la dulce espera de su primer hijo con Marc Anthony, los doctores le habían comentado que su bebé tenía cuatro quistes en el cerebro y que posiblemente nacería con Síndrome de Down. “Yo creo que eso ha sido lo más fuerte en mi vida, más que un divorcio… nada se compara con querer ser madre y que te den esa noticia. Mi mundo se derrumbó; me dormía llorando y me despertaba llorando, esperando que fuera un sueño, pero no lo era”.

Por semanas, se sometió a los exámenes médicos más rigurosos y su familia en todo Puerto Rico estuvo en cadena de oración por la salud de ella y de su pequeño. De pronto, le llegó la noticia más anhelada: su bebé estaba saludable. Dayanara asegura que la fe y creer en Dios fueron sus pilares en esos momentos. Agregó que Cristian, quien tiene algunos problemas de aprendizaje, está sano. “Todo está bien, está saludable, tiene algunos issues de aprendizaje, pero es perfecto para mí. Tiene un corazón enorme, él me enseñó a ser quien soy”.

En este recuento del pasado, también habló sobre su boda, la cual según sus palabras ha sido la más hermosa de todas. La jueza de Mira Quién Baila recordó su boda por el civil en Las Vegas, en mayo del 2000, la cual fue de lo más inesperada y confesó que su familia no estaba enterada, detalle que le tenía preocupada. “Él (Marc Anthony) iba a salir en unos premios, y luego de eso me dijo: ‘Qué bueno que estas así vestida, porque nos casamos esta noche’. De ahí volamos a Las Vegas y nos casamos. Yo estaba sumamente enamorada, estaba feliz, tenía miedo hacia mi familia, porque vengo de una familia tradicional, pero yo estaba tan contenta…”.

Dos años después, para la Miss Universo 1993 llegó el gran día de jurarse amor eterno en su enlace religioso, el cual se realizó en la Catedral de San Juan, paralizando a todo Puerto Rico. “Aunque las cosas no resultaron, ha sido la boda más hermosa que he visto en mi vida. Yo hice las cosas muy enamorada, muy a lo ‘derechito’, yo tuve mi hijos y digo no importa que, tuve unos momentos muy hermosos…”.

Su divorcio, algo que nunca imaginó

Dayanara no podía irse del matutino sin hablar del fin de su matrimonio, el cual se dio en marzo de 2004 tan solo dos años después de la celebración de su boda religiosa. “Una confía como mujer en que todas las cosas van a cambiar. Es un dolor horrible y sí me deprimí y estuve en mi casa en tiempos en que no quería salir, no quería ver a nadie no quería contestar el teléfono, fue muy fuerte”.

¿Cómo lo superó? La reina de belleza se refugió en los suyos. “En esos momentos uno no ve salida, pero abrazarte de tu familia, tener a mi mamá cerca, a mi hermana, a toda mi familia, a mis amigos… Como quien dice, debes rendirte un poco y dejarte querer. En esos momentos está bien dejarte ayudar, hay momentos que son sumamente dolorosos y que necesitas que la gente te ayude”.