Parece que Selena Gomez se lo ha pensado mejor y ha decidido trabajar al lado de un reggaetonero, y no, no se trata de Maluma, sino del puertorriqueño de Ozuna. A través de sus redes sociales, ambos, así como Cardi B y DJ Snake, compartieron varias imágenes de la nueva colaboración musical en la que trabajaron hace unos días en Los Ángeles.

En su cuenta de Instagram –donde tiene más de 141 millones de followers –Selena compartió tres fotografías en las que aparece al lado de los otros tres músicos. Las imágenes dejaron sin aliento a los fans de los cuatro, ya que quieren escuchar cuanto antes lo nuevo de los cuatro. Las instantáneas causaron tal sensación que en solo unas horas acumularon casi cinco millones de ‘likes’.

En la primera de las fotos, Selena aparece en una selfie junto a Ozuna, quien recientemente se coronó como el Mejor Artista Latino en los Billboard Music Awards. En la imagen, la cantante aparece con un look que ha fascinado a sus seguidores, pues se deja ver con un coqueto flequillo, una melena despeinada y unos labios rojo intenso. En otra instantánea, ‘Sel’ se deja ver de lo más divertida con Cardi B; ambas posan como si fueran amigas desde hace tiempo y dejan ver la buena química que hay entre ellas. Esta nueva colaboración para Cardi B viene tan solo unos días después de haber ganado en la categoría de Mejor Artista Nuevo en los MTV Video Music Awards, del pasado lunes.

Por último, Selena subió una imagen más en la que aparece al lado de sus nuevos tres cómplices musicales: Ozuna, DJ Snake y Cardi B. Todas las fotos estaban acompañadas con la misma descrcipción, en la que la intérprete de Wolves dejó ver que la pasó de maravilla grabando lo nuevo de DJ Snake: “El día de hoy fue tan divertido”.

En sus respectivas cuentas de Instagram, Cardi B y DJ Snake hicieron lo suyo y compartieron que estaban trabajando al lado de Ozuna y Selena. La rapera de 25 años compartió una fotografía de lo más tierna, en la que aparecen cinco sillas de director con los nombres de sus colegas y un agregado más: un mini asiento para su adorable Kulture, quien tiene poco más de un mes de nacida. Además de esta encantadora postal, la estrella originaria de El Bronx subió la misma foto en la que sale abrazando a Selena y junto a la imagen escribió: “La chica más dulce del mundo”.

Mientras Cardi B dio muestra de su nueva amistad con Selena Gomez, DJ Snake compartió en Instagram Stories que estaba trabajando con los tres en un nuevo proyecto musical.

¿Por qué con Ozuna sí, y con Maluma no?

A principios de julio, durante la promoción de Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas, Selena confesó que le gustaría trabajar con Maluma, pero que había una fuerte razón por la cual no la veríamos próximamente con el colombiano. En una entrevista con el canal de YouTube ClevverTeVE, una reportera cuestionó a Selena sobre la posibilidad de cantar con el intérprete de Felices los 4, a lo que respondió: “Me encantaría. Es solo que… Las mujeres son muy importantes para mí y, no importa lo que sea, me gusta saber que las mujeres están bien cuidadas. Eso es todo. Quiero estar realmente involucrada con el movimiento de empoderamiento de las mujeres”.