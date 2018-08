Desde que Serena Williams debutó como mamá hace casi un año, además de descubrir una capacidad distinta para amar, conoció un mundo completamente diferente en el que cada una de sus emociones y las decisiones que toma, tienen como prioridad a su hija Alexis Olympia. La tenista y esposa de Alexis Ohanian, co-fundador de Reddit, ha sido muy abierta con los detalles de su maternidad, al igual que con las dificultades que experimentó días después de recibir a la cigüeña, una de ellas la depresión post parto. Consciente de lo común y complicado que es este estado en las mamás de recién nacidos, Serena alzó la voz sobre esta situación que afecta a miles de mujeres.

Junto a su hermana Venus Williams, Serena estuvo presente en el Palace Invitational Badminton Tournament and Citi Taste of Tennis. Ahí, las chicas más conocidas de la cancha de tenis se refirieron al baby blue y lo importante que es para todos hablar sobre el tema sin considerarlo taboo. "Siento que es necesario hablar sobre ello. Es un tema taboo y creo que no debería ser así. Nos pasa a todos nosotros, a los mejores y peores. Así que unámonos para hacer de esto algo mejor", expresó la tenista y madre de familia en una conversación con Extra.

Serena habló por primera vez sobre su situación después de enfrentarse a un mal momento de su carrera. "La semana pasada no fue fácil para mí. No solo estaba aceptando algunas cosas personales difíciles, sino que simplemente estaba en triste. Mayormente, sentí que no era una buena madre”, reveló en una de sus publicaciones en Instagram. "Leí varios artículos que decían que las emociones posparto pueden durar hasta tres años si no se tratan. Yo prefiero mejor la comunicación. Hablando cosas con mi madre, mis hermanas y mis amigos me dejaron saber que mis sentimientos son totalmente normales. Es totalmente normal sentir que no estoy haciendo lo suficiente por mi bebé", continuó en una de sus publicaciones más personal.

Serena Williams y su mejor experiencia como mamá

Compartir sus miedos y temores como mamá primeriza fue de gran ayuda para Serena Williams. Además de desahogarse, mostró que cualquier mamá puede ser vulnerable. Varias de sus seguidoras se identificaron con ella y, aquellas que pasaron por lo mismo, le enviaron sus consejos para sentirse mejor. Además, ver crecer a su hija y despertar cada mañana con la sonrisa dela pequeña, también fue muy útil. Serena está a punto de celebrar el 1 de septiembre próximo el primer cumpleaños de Alexis Olympia. Contenta, agregó en su plática que está muy emocionada porque llegue ese gran día en el que su pequeña soplará su primera velita del pastel.

