Mientras Ben Affleck ingresa a 'rehab', su última conquista disfruta del sol

La dura batalla de Ben Affleck en contra de sus adicciones aún continúa. Dispuesto a mejorar y con el apoyo de su ex esposa, Jennifer Garner, el actor de 46 años decidió retomar su tratamiento de rehabilitación. Este nuevo capítulo en su vida coincide con una etapa distinta en el ámbito personal, pues hace unos días fue visto con la modelo de 22 años, Shauna Sexton, con quien se rumora tiene algo más que una amistad, que a su vez confirma que su noviazgo con Lindsay Shookus ha llegado a su fin.

Esta semana, Ben Affleck volvió a ingresar a un centro de rehabilitación en el que se apoya para llevar una vida más saludable. Días antes el actor de Batman había sido fotografiado a las afueras de su casa con una caja llena de botellas de licor. A las fotos se suma su reciente encuentro con la modelo de Playboy, con quien se rumora tiene un romance desde hace poco tiempo. Por ello es que llamó la atención la reacción de la chica ante la situación personal a la que se enfrenta Ben.

El mismo día en el que Ben ingresaba a un centro de rehabilitación en Malibú, Shauna se dejaba acariciar por los rayos del sol en las playas del mismo lugar. La modelo, que lució un bikini verde oscuro de dos piezas, presumió su figura junto al mar. Al parecer, el lugar le resultó cómodo y tranquilo para meditar sobre lo que sucedía con Affleck, pues durante el rato en la playa se le notó con un semblante serio y pensativo. Ben, por su parte, estaba con su familia, conversando y despidiéndose de ellos antes de partir, por tercera vez, al centro de rehabilitación.

Shauna Sexton, la nueva chica en la vida de Ben Affleck

En el pasado, Ben Affleck ya había entrado a un centro especializado para tratar sus adicciones. En 2017, el actor incluso abrió su corazón en una carta abierta al mundo publicada en su cuenta de Facebook. "He completado un tratamiento para adicción al alcohol; es algo con lo que he lidiado en el pasado y que sigo enfrentando. Quiero vivir una vida plena, y ser el mejor padre que puedo ser. Quiero que mis niños sepan que no hay vergüenza en pedir ayuda cuando la necesitas, y ser un respaldo para quien sea que necesite ayuda y tenga miedo de dar el primer paso...", escribió en aquel entonces. Meses después, Affleck encontró en la productora de Saturday Night Life, Lindsay Shookus, el apoyo emocional que necesitaba.

Sin embargo, Lindsay y Ben parecen haber tomado caminos separados, una decisión que, además de afectar a Ben, lo llevó a fijar sus ojos en la modelo de 22 años. Shauna estuvo al lado de Affleck para celebrar su cumpleaños 47. Además de ser modelo, Sexton, originaria de Virginia Beach, es técnica veterinaria y la mayor parte de su tiempo la pasa en una clínica para mascotas de raza pequeña.

