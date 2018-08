La presentadora Adamari López es de las famosas latinas con un mayor número de fieles seguidores, pero así como hay miles de personas que la estiman, también están aquellas que hacen todo tipo de comentarios negativos en las redes sociales. Recientemente, en la cuenta de Instagram del show que conduce, Un Nuevo Día, se compartió una imagen de ‘Ada’ con un vestido magenta tipo venda… Al poco tiempo de que se publicara esa imagen, no faltaron quienes en lugar de destacar la linda sonrisa de la presentadora de Telemundo, únicamente se fijaron en lo ceñido del vestido, así como en su silueta.

Algunos de los usuarios fueron más allá y comentaron que la conductora de 47 años podría estar en la dulce espera de un bebé, mientras que otros más no dejaban de hacer señalamientos sobre la apariencia de la guapa ojiverde. Por fortuna, los comentarios negativos fueron los menos, y sus fieles seguidores salieron a defenderla, resaltando que más allá de lo físico, la también actriz es una de las estrellas más carismáticas de la televisión hispana.

Y es que en más de una ocasión, la también actriz se ha enfrentado a este tipo de críticas, teniendo que aclarar si está o no esperando un bebé. En febrero pasado, ‘Ada’ compartió una imagen en las redes sociales que hizo sonar las alarmas, pues aparecía con pancita. La puertorriqueña nunca ha dejado de lado la opción de volver a ser mamá, así que muchos pensaron que el hermanito de Alaïa podría venir en camino, pero nada de eso.

En una exclusiva con el portal de Mamás Latinas, la propia estrella de televisión se encargó de aclarar esos rumores, derivados de esa publicación en su Instagram en la que aparece con una camiseta gris un poco ajustada. “No me ofende en lo absoluto. Quiero pensar que el que tanta gente lo desee para mi es una declaración de que sucederá. En este momento que yo sepa no estoy pero como la palabra es tan fuerte, se dará”.

Esta no es la primera vez que Adamari hace frente a los comentarios en las redes, pero fiel a sus creencias, prefiere no hacer caso y no deja que le afecten. Eso sí, para todos aquellos que creen que está sola, nada de eso pues su pareja, Toni Costa, la ha defendido en más de una ocasión, poniendo en su lugar a los críticos de la madre de su hija.

Mujer precavida

En mayo pasado, Adamari habló con People en Español sobre la gran ilusión que su hija tiene por convertirse en hermana mayor. “Está muy graciosa, inteligente. Ella pide una hermanita. Una de las mamás de su escuela estaba embarazada y ella decía que su mamá también está embarazada, que tendrá un bebé”.

La presentadora comentó que ella y su pareja se están preparando ante la llegada de un posible bebé, al grado de que prepara su cuero para el gran momento: “Lo deseo y lo estoy buscando. Sigo con mi terapia de acupuntura para fertilidad, que es lo único que estoy haciendo. Tomándome mi ácido fólico y cuidándome para si pasa, estar bien y preparada”.