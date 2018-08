Maluma tiene otro amor y se llama Hércules

Hace unos meses Maluma sorprendió al mundo al gritar a los cuatro vientos que estaba enamorado de Natalia Barulích, la modelo de su videoclip Felices los 4 que tiempo después se convirtió en su novia y es ahora la dueña de sus suspiros. Pero el cantante colombiano tiene otro gran amor llamado Hércules, su caballo frisón.

Es tanto el cariño que el interprete le tiene a su rocín que hace unos días le abrió una cuenta de Instagram y ya cuenta con más de 16 mil seguidores. “¡Increíbles experiencias que vivimos junto a Hércules! Imponente y noble, así es la raza única del caballo frisón”, expresó el cantante junto a una serie de imágenes en las que aparece junto al caballo.

En entrevista en la última edición de Hola! USA el artista contó lo mucho que le gustan los animales: “Mis papás siempre han sido muy animalistas y siempre tuvieron perros. Los animales están contigo incondicionalmente y no te juzgan, ellos solo te dan amor, son puros y a mi me llenan de buena energía”.

Maluma también nos reveló que con su caballo Hércules tiene una historia muy especial: “siempre había querido uno pero por cuestiones económicas no había podido tenerlo. Antes de verlo hubo muchas opciones, me mostraron caballos de todas partes del mundo. Mi papá un día me envió el video de Hércules, y apenas lo vi ya le dije que lo comprara, fue el primer caballo que llegó a mi vida”. Esa es quizá la razón por la que el popular cantante tienen un vínculo tan especial con el equino.

"El pasado 12 de agosto tuvimos el lanzamiento oficial de Hércules, nuestro gran representante de la raza Frisón en Colombia”, expresó el cantante en Instagram para promover los servicios que ofrecen con el caballo al que describen como “musculoso con un gran pecho, un fuerte cuello, espalda ancha, de pelaje negro oscuro”.

La estrella comienza en septiembre una gira de conciertos por Europa pero cada que puede vuelve a su refugio en Medellín en donde disfruta junto a Hércules y a sus otros caballos de la tranquilidad y se recarga de nueva energía.