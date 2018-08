¿Un cuarto bebé? Kim Kardashian responde a los rumores

Kim Kardashian puso fin a los rumores que apuntaban que deseaba ampliar nuevamente su familia y tener un cuarto bebé, después de que hace tan solo 7 meses se convirtiera en madre de la pequeña Chicago gracias a un vientre de alquiler. “No lo se, no lo se, leí algo… pero nada de eso es cierto”, expresó la estrella de la telerrealidad en una entrevista a E!

La también empresaria se ha mostrado feliz con la idea de tener una familia numerosa, pues ella creció rodeada de sus 4 hermanas -Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie- y de su hermano Rob, pero por ahora no se encuentra entre sus planes darle un hermanito a North, Saint y Chicago. “Estoy abierta al tema y es algo de lo que he hablado en el show, pero no se, comenzamos a filmar la temporada 16 -de Keeping Up With the Kardashians- la semana que viene así que si pienso en ello más y si va a pasar definitivamente lo verán en el show pero por ahora no”, comentó la esposa de Kanye West.

Kim Kardashian tuvo que recurrir a un vientre de alquiler para poder convertirse en madre de la pequeña Chicago, nacida el pasado enero, debido a que quedarse embarazada es sumamente riesgoso para ella y los médicos se lo han prohibido. En caso de que quisiera tener un cuarto bebé tendría que recurrir nuevamente a la maternidad subrogada. ¿Volvería a repetir la experiencia? “No lo se, mi hogar y mi corazón se sienten muy llenos ahora mismo, de la mejor manera”, apuntó la socialité el pasado marzo en un reportaje de Elle y admitió que su máximo serían 4 hijos. “No creo que pueda encargarme más que de eso, no tengo mucho tiempo y creo que es importante que en todas las parejas la mamá le de a su esposo la misma atención que a sus hijos”.

Lo que no cabe duda es que la familia Kardashian-Jenner ha crecido mucho en el último año, pues además de la llegada de la hijita de Kim Kardashian también nació Stormi, la primogénita de Kylie Jenner -fruto de su relación con su novio Travis Scott- el pasado febrero y para abril daba a luz Khloé Kardashian a una niñita a la que llamó True. Ahora habrá que esperar para saber quién será la siguiente hermana o hermano, si tomamos en cuenta que Rob es padre de una niñita llamada Dream de 1 año y 9 meses -que tuvo con su ex prometida Blac Chyna-, que dará la sorpresa de que otro bebé Kardashian-Jenner viene en camino. ¿Quién será?