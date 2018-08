Brad Pitt y Angelina Jolie seguirán con el acuerdo interno que tenían por la custodia de sus hijos

Parece que la batalla legal que Brad Pitt y Angelina Jolie sostienen por sus seis hijos desde hace dos años, podría estar llegando a su fin. Una fuente cercana a la ex pareja contó a PEOPLE que los actores acordaron seguir con el acuerdo temporal referente a la custodia de sus hijos. El informante contó que ambos tenían una audiencia para este martes, pero esta fue cancelada luego de que Brad y Angelina acordaran seguir con lo pactado .

Luego de muchos intentos, las estrellas de cine han logrado establecer un trato extra judicial por el bien de sus seis hijos: Maddox, 17, Pax, 14, Zahara, 13, Shiloh, 12, y los gemelos Knox y Vivienne.

Los chicos pasaron la mayor parte del verano con Jolie en Londres, mientras ella filmaba la segunda parte de Maléfica. En tanto, Brad estuvo en Los Ángeles grabando Once Upon a Time in Hollywood con Quentin Tarantino. En las últimas semanas, Jolie y los niños regresaron a California, donde han sido fotografiados al lado de su mamá.

Un portavoz de Jolie insistió en que la actriz, quien solicitó una audiencia que podría permitir a la pareja disolver su matrimonio antes de saldar sus finanzas, quiere terminar con el matrimonio de la mejor manera para que despeje el camino hacia la siguiente etapa de sus vidas y permitir que ella y Brad se comprometan para ser los mejores padres con sus hijos.

A principios de agosto, Angelina presentó unos documentos en la corte alegando que su ex pareja no había estado pagando la pensión alimenticia desde su separación. Al día siguiente, el abogado de Brad, Lance Spiegel respondió a esas declaraciones, diciendo que eran innecesarias y con el único propósito de manipular la cobertura de los medios de comunicación. La defensa de Pitt presentó unos documentos en los que aseguran que él prestó a Jolie $8 millones de dólares para ayudarla a comprar su actual casa y que ha contribuido con más de $1.3 millones para el beneficio de su ex pareja y de sus hijos.

En tanto, la abogada de la actriz, Samantha Bley DeJean, dijo que su cliente está pagando intereses por el préstamo de $ 8 millones: "Un préstamo no es una pensión alimenticia y representarlo como tal es engañoso e inexacto".

En junio, la actriz de 43 años estuvo en medio de la polémica. De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por People, Jolie podría haber estado en peligro de perder la custodia de los niños si no tomaba las medidas para mejorar la relación de ellos con su padre. Un juez del caso expuso en los documentos que “es crucial que cada uno de los seis niños tenga una relación sana y fuerte con su padre y su madre", y agregó que Jolie debía permitir a Brad que reparara la relación con los niños.

El juez indicó que para los niños era muy dañino que su madre les siguiera restringiendo el acceso a Brad. Incluso, se establecieron los pasos a seguir para que él sanara la relación con sus seis hijos y se estableció un horario de visitas, así como una mejor comunicación telefónica entre Brad y los niños.