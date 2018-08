Durante años, el nombre de Serena Williams ha estado relacionado con el éxito en la cancha de tenis. Junto a su hermana, Venus, la chica ha hecho historia con la raqueta llevándose a casa triunfos que la colocaron como una de las mejores en el mundo. Su persistencia y disciplina la han llevado muy lejos, tanto que por tercer año consecutivo, Serena porta el título de la deportista mejor pagada del mundo.

VER GALERÍA

A pesar de que Serena Williams estuvo lejos de la cancha por 14 meses, eso no le impidió obtener una ganancia de 18.1 millones de dólares, que la colocó en el puesto número 1 de la lista de deportistas mejor pagadas este año, según publicó Forbes. De ese total, Williams ganó 62 mil dólares en premios por su desempeño como tenista. Las ganancias extra que obtuvo fueron gracias a los productos para los que prestó su imagen.

Éxito en la vida profesional y personal

Serena Williams no sólo está orgullosa de los éxitos que ha cosechado con la raqueta en mano. Su popularidad aumentó gracias a los felices detalles de su vida personal. Después de salir varios meses con el co-fundador de Reddit, Alexis Ohanian, en enero de 2017 reveló que estaba esperando a su primer bebé juntos. Su hija Alexis Olympia nació en septiembre, una feliz noticia a la que le siguió el paso por el altar de los felices padres.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

- Conoce a la 'nieta' de Serena Williams

- Serena Williams, sin presiones por ser talla 4: 'Esta soy yo; esta es mi maquinaria'

Serena y Alexis se casaron en noviembre pasado, en una boda celebrada por todo lo alto. Desde entonces, la familia no ha dejado de compartir con el mundo su felicidad a través de diversas publicaciones de Instagram. Estos meses de alegría significaron una pausa en la carrera de Serena, quien pudo haber participado en más eventos, asegurando contratos con patrocinadores y, aún así coronarse como la deportista mejor pagada de este año, aunque con una ganancia mucho mayor.

VER GALERÍA

Al respecto de los meses sin estar en la cancha, Serena recién reveló en una de sus publicaciones en Instagram: "Mucha gente ha llamado esto 'mi regreso'. Pero convertirme en mamá no es algo de lo que regrese. Es parte de quien soy", expresó junto a un tierno video en el que aparece con su hija de casi un año de edad. Hablando sobre la maternidad, agregó: "Ha sido increíble y maravilloso al mismo tiempo, y sólo me ha hecho más fuerte. En especial por todo el cariño y el apoyo que me han demostrado. Estaré jugando en el abierto de US por primera vez desde que tuve a Olympia, y esta mamá lo va a dar todo", agregó sobre su profesionalismo.