Para Lili Estefan los últimos días no han sido nada sencillos, pues su hijo mayor Lorenzo se ha ido de casa para seguir con sus estudios universitarios. ‘Lorencito’, como se refiere cariñosamente Lili a su hijo, se mudó de Miami para vivir en Los Ángeles y estudiar en la Universidad del Sur de California (USC).

A través de sus redes sociales, la presentadora de El Gordo y la Flaca compartió una serie de fotografías en las que se despedía de su hijo, quien ha ‘volado del nido’ para comenzar un nuevo y emocionante capítulo en su vida. Por un lado, Lili está muy contenta por la etapa que su hijo está por iniciar, pero por otro, le invade una gran tristeza pues es la primera vez que estarán tan lejos uno del otro. En su cuenta de Instagram, Lili subió unas fotos de los últimos abrazos que le dio a Lorenzo e indicó que se despidió de él una y otra vez.

Lili acompañó las emotivas imágenes con la siguiente descripción: “¿Quién me entiende? Es difícil de explicar la mezcla de felicidad con tristeza que se siente. Y es que la gran pregunta es: ¿por qué crecen tan rápido?”.

Pero Lili no es la única que extrañará a Lorenzo, sino que también su hermana menor, Lina Teresa. En otro post, Lili publicó unas instantáneas en las que aparece la joven de 16 años abrazando cariñosamente a su hermano. Ambos son muy unidos, y para Lina será difícil asimilar sus días sin su hermano mayor.

La estrella de televisión asegura que aún no se acostumbra a la idea de que sus hijos estén ‘separados’, pero sabe que con el tiempo, lo superará. En la descripción de las instantáneas, Lili explicó el lazo tan especial que Lina y Lorenzo tienen. “Todavía no me acostumbro. Mis hijos son muy unidos, y creo que la ida de Lorencito a la universidad les va a ser difícil, ¡se separan por primera vez! Pero seguimos porque estamos muy orgullosos de sus logros”.

Durante sus vacaciones de verano, Lili planeó un viaje increíble con sus dos hijos. La periodista los llevó de paseo por Dubái y posteriormente se trasladaron al continente africano para hacer un safari y crear recuerdos inolvidables.

La hija de Alan Tacher se reúne con Lorenzo en USC

Para Lorenzo todo será nuevo en la Universidad del Sur de California, sin embargo no estará solo, ya que tendrá a algunos viejos conocidos por ahí. Curiosamente, el joven de 18 años estudiará en la misma institución que Hannah, la hija mayor de Alan Tacher. Hace unos días, fue el turno del presentador de Despierta América de ver partir a su hija rumbo a California, y al igual que Lili, estaba súper triste, pero al mismo tiempo muy contento por ver a su hijita prepararse para el futuro.

