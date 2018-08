Shaila Dúrcal habla de su recuperación tras perder parte del dedo índice derecho

A más de dos semanas del accidente en el que perdió parte de un dedo, Shaila Dúrcal ofreció una entrevista exclusiva a Despierta América donde habló acerca de su salud y de cómo ha sido su recuperación, tras la amputación que sufrió del dedo índice en la mano derecha. Carlos Calderón, reportero del matutino de Univision, se encontró con la cantante en Houston, Texas, donde lo recibió con una gran sonrisa y visiblemente recuperada.

La razón por la que decidió romper el silencio, es porque su gira está en puerta y quería asegurarle a sus fanáticos que ya está mejor. “No quería que siguiera especulando y más porque estoy a pocos días de arrancar mi tour en Estados Unidos y quería estar lista para ese momento. Necesitaba estar con mis amigos, con mi gente cercana”.

La hija de Rocío Dúrcal explicó que lo que ella sufrió, en términos médicos, se define como una amputación traumática. “Perdí desde la uña, pero no he perdido el hueso. Voy a tener toda la movilidad, estoy bien”, indicó la cantante. Calderón le preguntó si al momento del incidente había tenido que recoger un pedazo de su dedo del piso, a lo que ella respondió afirmativamente.

¿Cómo ocurrió este desafortunado hecho? Shaila no reveló exactamente los detalles del accidente, pues dejó ver que aún no está lista para ello. “Fue muy rápido, muy traumático. No me gusta hablar de lo que pasó en sí, porque es un proceso que uno tiene que ir superando, sobre todo cuando te hace perder una parte de ti, por muy poquito que sea una parte del trocito del dedo índice”. La intérprete de Convénceme explicó que la ausencia de ese pedazo de su índice se notará más cuando señale al cantar, ya que ese es uno de sus ademanes más característicos cuando está sobre el escenario.

Shaila detalló que luego del incidente, viajó a México donde se puso en manos de un profesional, quien resultó ser uno de los tíos de su esposo Dorio Ferreira. “Me fui a operar a México, mi tío político es uno de los mejores cirujanos de México, especializado en reconstrucción de mano y me pareció lo mejor. Conozco a todo su equipo, al anestesiólogo, a las enfermeras, a todo su equipo. Me apetecía estar rodeada de familia".

El mensaje que encendió las alarmas entre sus fans

El pasado 10 de agosto, Shaila compartió un mensaje en sus redes sociales en el que alarmó a sus seguidores, pues reveló que había perdido la parte del dedo índice derecho: “Quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento, hace unos días sufrí un accidente el cual me hizo perder parte de mi dedo índice derecho. Solo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y siempre con vuestro apoyo infinito. Los quiero”.

Casi una semana después de este post, Shaila se pronunció nuevamente en sus redes sociales y detalló que ya estaba mejor y agradeció a todos por sus oraciones. Recientemente, la cantante de 38 años subió un video en el que se deja ver ensayando para su gira por Estados Unidos y en el clip se alcanza a ver que aparece con la mano derecha vendada. La misma cantante confirmó con este video que estará de regreso en los escenarios el 24 de agosto para presentarse en Los Ángeles, California.