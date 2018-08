El primer día de clases siempre es emocionante, aún más para los niños pequeños, como Sofia, la hija menor de Bárbara Bermudo. Después de unas divertidas vacaciones en familia, esta semana la niña de 3 años tuvo su primer día en la escuela, un momento muy especial que ni su mamá ni su papá quisieron perderse. Entre las risas de la pequeña y la emoción de sus padres, Sofia quedó muy contenta y lista para volver otro día más a su nuevo salón de clases.

Con una playerita decorada con la imagen de Minnie Mouse, y un moño rosado en el pelo, Sofia llegó muy temprano a la escuela. "Se levantó a las 6:30 de la mañana", reveló su papá, Mario Andrés Moreno, a la nueva profesora de su hija. Bárbara, quien ha pasado por esta experiencia en dos ocasiones distintas con sus hojas mayores, Mia y Camila, contó que se sentía preparada para dejar a su pequeñita en el salón de clases. "Ya estoy lista. Ya con la tercera una está lista, ¿verdad?", comentó en broma la feliz mamá.

A pesar de que Bárbara parecía no tener problema en separarse por primera vez de su hija al dejarla en el colegio, la presentadora de televisión confesó que para ella el tiempo se fue muy lento. "Creo que Sofia me extraño mucho porque así me recibió. Hoy fue su primer día en la escuelita y aunque fue solo mediodía, se me hizo una eternidad", contó al lado de un video publicado en su cuenta de Instagram, en donde se ve a la niña dándole un obsequio a su mamá después de salir de clases.

"¿Cómo te fue? ¡Te gustó tu colegio?", preguntó Bárbara a su hija, quien salió con una flor en la mano. Sofia, contenta dijo que le había gustado mucho la escuela y entre preguntas de su mamá y la profesora, contó que había jugado con animales y perritos. Bárbara, orgullosa de esta experiencia positiva, agregó que mañana será el primer día de sus hijas Mia y Camila, quienes ya estudian la escuela primaria.

Sofía, una recién cumpleañera de paseo por Disney World

Los días pasaron muy rápido y, tan sólo una semana atrás, Bárbara Bermudo se encontraba disfrutando del final del verano en Disney World. La familia completa se fue de viaje para celebrar el cumpleaños número 3 de Sofia, ratos llenos de magia que compartieron en sus cuentas de Instagram, en donde quedó plasmada la alegría de las niñas y sus padres en un viaje muy esperado.