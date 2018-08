Los festejos y felicitaciones no han cesado para Toni Costa. Aún después de haber soplado las 35 velitas de su pastel el lunes pasado en un divertido viaje a Puerto Rico organizado por su prometida, Adamari López, el bailarín continúa recibiendo mensajes de parte de sus amigos y seguidores para desearle lo mejor en esta fecha. Y aunque agradece todos y cada uno de ellos, hay uno en especial que lo conmovió, pues iba dirigido de parte de la personita que más ama: su hija de tres años, Alaïa.

En la cuenta de Instagram de la niña, se aprecia una linda foto del bailarín muy sonriente jugando con ella cuando tenía sólo un añito de edad. "¡Feliz Cumpleaños, papi! Amo jugar contigo, tus locuras y que me saques a bailar... Quiero celebrar a tu lado todos tus cumpleaños. ¡Te Amo, papi!", escribió Alaïa con ayuda de su mamá, quien es la responsable del perfil en la red social. La foto, en la que ambos visten de color blanco, es sólo una de las decenas de imágenes que demuestran lo mucho que Toni quiere a su hija, con quien pasa la mayor parte del tiempo jugando o llevando a sus actividades diarias, momentos que él aprovecha para grabar y compartir con sus seguidores a través de Instagram Stories.

Toni y Alaïa son inseparables y, para este cumpleaños que el bailarín lleva celebrando desde hace más de una semana, no podía faltar la presencia de la pequeña. En una linda postal del cumpleañero en la que presume una camiseta con los detalles de su edad, Toni besa con ternura la manita de su hija, quien duerme al lado de él. Esa imagen fue la que el orgulloso papá eligió para agradecer por todos los mensajes que le han llegado, mismos que se ha encargado de responder en sus ratos libres. "Debo agradecer por todos los mensajes privados en redes sociales, fotos dedicadas conmigo, videos, textos, WhatsApp, comentarios, llamadas, y de todo recibido hoy en mi cumpleaños. Gracias de corazón por tener unos segundos para mí, eso no tiene precio, me hace feliz y me siento muy afortunado y agradecido. ¡¡Mi gente es la mejor del mundo y punto!!", anotó Toni.

Para celebrar el cumpleaños 35 de su amado, Adamari López planeó un gran viaje con su prometido y las personas con las que más se divierten. Y aunque la conductora de Un Nuevo Día felicito en persona al español quiso recordar esta fecha con una foto de su festejo en Puerto Rico y un tierno mensaje para felicitarlo. "Feliz Cumpleaños mi amor, Toni Costa. Todo lo que te propongas en la vida te será concedido. Eres un hombre maravilloso, un papá espectacular y un esposo amoroso. Que papito Dios continúe derramando bendiciones sobre ti. ¡Te Amo!", escribió la también actriz en su propia cuenta de Instagram.

Un festejo de más de una semana

Cumplir 35 años debe ser algo importante para Toni Costa, pues desde hace una semana, se dedicó a celebrar con mucha alegría esta nueva edad. La fiesta comenzó en Tulúm, México, en un lujoso resort en el que estuvo acompañado de su familia española al igual que de amigos que ha hecho en la escuela de su hija. A la orilla del mar, el bailarín sopló las velas del que sería su primer pastel y brindó lleno de alegría por su gran día.

