Aunque el público la salvó de salir de Mira Quién Baila (MQB), al final Irina Baeva decidió dejar la competencia de baile. La semana pasada Irina y Rosie Rivera resultaron nominadas y en la última emisión de este domingo se definiría cuál de las dos abandonaría el concurso, pero la dinámica cambió cuando la joven eligió dejar el reality de Televisa y Univision.

La permanencia de Irina y de Rosie dependía del voto del público y para sorpresa de todos, la actriz de 25 años resultó favorecida con el 55% de las votaciones. A pesar de ello, la estrella de televisión cedió su lugar a la hermana de la fallecida Jenni Rivera, ya que llevaba dos galas sin poder participar debido a una lesión. Tras anunciar que Irina permanecía en el show y que Rosie lo dejaría, la joven tomó la palabra y dijo: “Agradezco a toda la gente que votó por mí, no tengo palabras por todo el apoyo, lo que sí tengo que decir es que la que tiene que quedarse es Rosie”.

La joven también explicó que no podía más con la lesión y que le partía el alma saber que su mamá –quien vive en Rusia –todos los días le llamaba preocupada para saber cómo seguía.

La actitud de Irina dejó sin palabras a los jueces, pues no daban crédito a que abandonara el show de esa manera. Lolita Cortés le preguntó si realmente estaba lesionada o si solo era una pretexto para dejar la competencia, mientras que Dayanara Torres –quien fue la ganadora de la temporada pasada del show –le compartió que ella también tuvo una fuerte lesión, pero que siguió adelante porque no quería que sus dos hijos la vieran derrotada.

Hace un par de semanas, durante el segundo programa de Mira Quién Baila, Irina Baeva sufrió una lesión en el pie. Ante las cámaras del programa mexicano de Hoy (Televisa), la joven habló acerca de su padecimiento: “Ya está descartada la fractura, lo que me dijo (el médico) es que tengo un músculo contracturado, inflamado y un dolor muy intenso. Me dio un medicamento que era un relajante muscular y un analgésico para que me ayude con el dolor para ver si el músculo ya está desinflamado dentro de una semana, entonces, ya vamos a empezar con las terapias de rehabilitación para que el músculo ya esté bien”.

Y después de MQB, ¿qué hará Irina Baeva?

Luego de abandonar la emisión del show, la actriz dio una entrevista a las cámaras de Univision y habló de lo que viene para ella en su recuperación. “Por lo pronto, lo que mi cuerpo me está pidiendo a gritos es un descansito, yo creo que me lo merezco después de un mes de trabajo intenso en Mira Quién Baila y recuperarse de la lesión para estar al 100 porque quien sabe a lo mejor me toca un personaje de una bailarina o una mujer que pelea con espadas”.

La actriz de telenovelas como Vino el Amor indicó que sigue tomando el relajante muscular que le recetó el doctor y que ahí va poco a poco, pero que en estos días ha intentado usar tacones o cargar bolsas y que el dolor ha regresado, así que ha preferido llevárselo todo con calma. En cuanto su médico le autorice, la joven empezará a acudir a fisioterapia para que su recuperación sea total.