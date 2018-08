Maluma en los VMA: su encuentro con Madonna y el beso en pleno escenario

Los MTV Video Music Awards 2018 estuvieron cargados de sorpresas. Desde el beso entre Ariana Grande y su prometido, Pete Davidson, Cardi B subiéndose al escenario con lo que parecía su bebé en brazos -que resultó ser un galardón- hasta el conmovedor discurso de Jennifer López tras recibir el Michael Jackson Video Vanguard Award, donde le agradeció a toda su familia, ¡incluyendo a Alex Rodríguez!

Pero hubo un detalle que ha orgullecido a los latinos, algo que marcó la historia de los VMA y no estamos hablando del premio que se llevó la cubana Camila Cabello o el colombiano J. Balvin. Por primera vez, un artista latino canta una canción completa en español en los VMA y este honor se lo llevó Maluma, quien entonó la canción Felices los 4 para los miles de espectadores.

A través de Instagram, el colombiano registró toda su experiencia, antes, durante y después de subirse al escenario. En Stories, el cantante se mostró muy emocionado por la oportunidad y confesó que era algo con lo que siempre había soñado. “Prepárense que ya vamos a salir a romper. Salud por todos los latinos, por todos ustedes. Voy a poner la bandera bien arriba. Los amo”, dijo en Stories antes de salir escenario. Y al terminar continuó: “Acabo de salir de los VMA’s. Estoy muy feliz, ¡hicimos historia! Esa es la realidad. Es la primera vez que un artista latino canta una canción completa en español en los VMA’s, la primera vez en la historia, ¿qué tan loco es eso? Estoy muy feliz, los amo”, dijo en un video donde se mostró notablemente emocionado.

Su encuentro con Madonna

El intérprete de Clandestino también tuvo un encuentro especial con Madonna y Lenny Kravitz, un momento que quedó inmortalizado en una gráfica que más tarde compartió con sus casi 35 millones de seguidores. “Me echó la bendición y me dijo que estaba listo para el próximo nivel... Love you Queen you're such an inspiration”, es el texto que acompaña la instantánea, que en tan solo 5 horas ya acumulaba más de 347 mil corazones rojos y casi 4 mil comentarios. Sin duda, Maluma se encuentra en su mejor momento profesional.

El beso en pleno escenario

Maluma también ha dado mucho de que hablar luego de que una de las bailarinas le diera un apasionado beso durante su espectáculo, momento que fue compartido en las redes sociales y que ahora ha despertado una lluvia de comentarios entre los internautas, en especial porque el colombiano ahora se encuentra en una relación sentimental con la guapísima Natalia Barulich.